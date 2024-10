Spider-Man 4 arrive en 2025 juste après Avengers : Doomsday

Le robot d’exploration de sites Web préféré du MCU reviendra en salles en 2026. Spider-Man 4 fera ses débuts peu de temps après Avengers : Apocalypse cette année-làavec la star Tom Holland confirmant que la production débutera mi-2025.

Les nouvelles ailes Web de Spider-Man 2 donnent l’impression d’être une véritable suite

« L’été prochain, nous commençons le tournage. Tout est prêt, nous y sommes presque », a déclaré Holland dans une interview sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon plus tôt cette semaine. « Super excitant. J’ai hâte ! » Spider-Man 4, la suite de No Way Home de 2021, sortira officiellement le 24 juillet 2026.

Cela nous place quelques mois seulement après Avengers : Apocalypsequi fait ses débuts le 1er mai de la même année, et met en vedette Robert Downey Jr. en tant que titulaire Les Quatre Fantastiques méchant, comme cela a été révélé plus tôt cette année au San Diego Comic Con 2024. Ce groupe recrée le précédent coup de poing de la bande dessinée lorsque Loin de chez soi libéré peu de temps après Avengers : Fin de partieclôturant la saga MCU pluriannuelle et multi-films.

La suite sera réalisée par Destin Daniel Cretton, qui a réalisé Shang-Chi et la légende des dix anneauxet ont probablement un certain lien avec le plus grand MCU, bien que l’on ne sache pas encore exactement comment. «J’ai parlé à [Robert Downey Jr.] beaucoup, surtout à propos du fait qu’il fasse son [Marvel] retour, ce qui est super excitant », a déclaré Holland sur le Rouleau riche podcast plus tôt ce mois-ci. « C’était un secret difficile à garder car j’ai la réputation de ruiner les choses et, stratégiquement, je n’ai fait aucune presse. »

Le jeune acteur, qui a également joué dans Inexploréune adaptation des jeux PlayStation à succès, indique le scénario de Spider-Man 4 l’avait excité. «Nous avons une création et nous avons un pitch et un brouillon, ce qui est excellent. Il y a du travail à faire, mais les scénaristes font un excellent travail. Je l’ai lu il y a trois semaines et cela a vraiment allumé un feu en moi », a déclaré Holland au podcast Rich Roll. « Zendaya et moi nous sommes assis et l’avons lu ensemble et nous sautions parfois dans le salon comme si c’était un vrai film digne du respect des fans. »

2026 est encore loin et Insomniac Games a récemment confirmé que son Spider-Man 2 Le jeu PS5 ne recevra aucun DLC d’histoire. Le blockbuster à succès de 2023 sera cependant arrive sur PC janvier prochain.