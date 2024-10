Spider-Man 4 a officiellement une date de sortie pour l’été 2026 avec Destin Daniel Cretton à la réalisation

Sony Pictures a officiellement fixé une date pour la prochaine sortie de Spider-Man dans le MCU, annonçant que le film sortira le 24 juillet 2026. Comme prévu, il sera dirigé par le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, qui aurait pris les rênes. après que les frères Russo aient repris le prochain film Avengers.

Spider-Man est officiellement de retour. Source de l’image : Marvel Studios.

La nouvelle date de sortie de Spider-Man 4 devrait faire de 2026 un été énorme pour le MCU, soit deux mois après Avengers : Doomsday. Cela rappelle Spider-Man : Far From Home, sorti de la même manière peu de temps après Avengers : Endgame. C’est aussi une période chargée pour Tom Holland, qui devrait jouer dans le prochain film de Christopher Nolan, qui sortira également en juillet 2026.

On ne sait pas grand-chose de l’histoire, sauf qu’elle semble reprendre là où No Way Home s’est arrêté. Holland a récemment partagé une poignée de mises à jour, confirmant que le tournage commencera à l’été 2025 et que le scénario « a allumé un feu » sous lui après l’avoir lu avec sa co-star Zendaya, même s’il a encore besoin de travail. Andrew Garfield, pour sa part, a déclaré qu’il ne jouerait pas dans le nouveau film après son tour surprise dans No Way Home.

En pensant à l’intrigue potentielle, il semble probable que Spider-Man de Holland aura des sentiments à propos de Doctor Doom de Robert Downey Jr ; après tout, Tony Stark est son ami et mentor dans le MCU. Il existe également des indices persistants de connexions avec les propres films Venom de Sony. Ce n’est pas pour rien que Sony Pictures a annoncé la date de sortie de Spider-Man 4 le jour même de l’arrivée de Venom : The Last Dance en salles.

À court terme, le MCU se concentre sur des projets comme Agatha All Along, actuellement diffusé sur Disney Plus, ainsi que sur la sortie imminente de Captain America : Brave New World. Vous pouvez voir tous les projets Marvel à venir ici.

