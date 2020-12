Les sens de spidey des fans de bandes dessinées ont picoté à la suite d’informations selon lesquelles les acteurs précédents de Spider-Man ont rejoint le casting du prochain épisode de la franchise.

La star britannique Tom Holland a joué le merveille super-héros sur grand écran depuis 2016, sur les traces de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Les deux seraient maintenant sur le point de reprendre leurs rôles de rampeur mural avec Holland, 24 ans, aux côtés d’anciens ennemis tels que Doctor Octopus d’Alfred Molina et Electro de Jamie Foxx.

Tom Holland est l’actuel Peter Parker



Le retour de ces méchants des sorties précédentes pour la troisième entrée encore sans titre de la série actuelle a été rapporté par The Hollywood Reporter, tandis que Collider dit que Maguire et Garfield devraient également apparaître.

Collider dit que Maguire – qui a joué Peter Parker dans trois films entre 2002 et 2007 – travaille sur des problèmes de contrat avec Marvel et Sony, tandis que Garfield – qui a joué dans le redémarrage de Amazing Spider-Man en 2012 et sa suite décriée en 2014 – est déjà à bord.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle pour les fans du héros du web-sling – Kirsten Dunst est sur le point de reprendre son rôle de Mary-Jane et Emma Stone serait de retour en tant que Gwen Stacey, selon Collider.

Dunst est apparu pour la dernière fois en 2007 Spider-Man 3 et Stone en 2014 The Amazing Spider-Man 2.

Sony a sorti ces deux séries et a conservé les droits de film du héros populaire, mais les derniers films apparaissent également dans le cadre de l’univers cinématographique Marvel appartenant à Disney (MCU).

Les stars de la série actuelle qui devraient revenir aux côtés de la Hollande incluent Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori et Marisa Tomei, tandis que Benedict Cumberbatch est confirmé pour apparaître en tant que héros du MCU Doctor Strange, qui servira de mentor à Peter Parker.

Spider-Man: loin de chez soi a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office l’année dernière



Le nouveau Spider-Man 3 a une date de sortie prévue en décembre 2021, et la rumeur dit qu’il présente un «multivers» d’anciens héros et méchants de la franchise, s’inspirant du film d’animation à succès Spider-Man: dans le Spider-Verse, qui a remporté un Oscar en 2019.

L’implication de Molina dans le dernier film a fait l’objet de nombreuses rumeurs le mois dernier, après que le joueur de 67 ans ait été repéré sur le plateau. Son docteur Octopus est apparu pour la première fois dans la deuxième sortie de Maguire en tant que Spider-Man en 2004.

Electro de Foxx a repris l’itération du héros par Garfield dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014. La star a fait allusion à son implication dans une publication Instagram maintenant supprimée, ainsi qu’au potentiel de trois Spider-Men.

Zendaya reprendra son rôle des films Spider-Man de 2017 et 2019



Les détails de l’intrigue ont été gardés secrets, mais Holland – qui est connu pour avoir laissé échapper des détails sur le MCU – l’a décrit comme « absolument fou ».

Interrogé sur les rapports de casting par l’animateur de l’émission de discussion Jimmy Kimmel la semaine dernière, Zendaya, qui joue MJ dans les films actuels de Spider-Man, est resté discret.

Le film – qui suit Spider-Man: Homecoming en 2017 et Spider-Man: loin de chez soi en 2019 – aurait commencé le tournage à New York et devrait sortir le 17 décembre 2021.