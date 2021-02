Spider-Man 3 stars Tom Holland et Zendaya fans de farces avec le titre du nouveau film

Spider-Man 3 étoiles Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon ont fait une blague aux fans concernant le titre du prochain film.

Les trois acteurs ont chacun consulté leurs comptes de médias sociaux pour partager le titre du nouveau film.

La star de la série Tom Holland a partagé une photo sur Instagram se présentant comme Spider-Man / Peter Parker, Zendaya comme sa petite amie MJ et Jacob Batalon comme son meilleur ami Ned Leeds.

Il a ensuite partagé une carte de titre pour le film intitulé « Spider-Man: Phone Home ».

Tom a écrit à côté de l’image: « Je suis très heureux d’annoncer le nouveau titre de Spider-Man. J’ai hâte que vous voyiez ce que nous avons fait. L’amour d’Atlanta. »

Zendaya a commenté son message: « Que diable. »







(Image: Tom Holland / Instagram)



Pendant ce temps, Jacob a posté: « Woah woah … attendez … pourquoi est-ce différent?!? »

Sur l’Instagram de Jacob, il a également partagé une image différente du trio.

Il a ensuite partagé le titre de « Spider-Man: Home-Wrecker ».

L’acteur a sous-titré le message: « Nous sommes ravis de partager le TITRE de notre nouveau film !! Balayez vers la droite pour la grande révélation !!

« Profitez également de cette photo exclusive du film, juste un cadeau supplémentaire de notre part [kiss emoji]. «







(Image: Tom Holland / Instagram)



Cependant, cela a incité Tom à commenter: « Attendez quoi?!?!?!? »

Zendaya a également répondu en écrivant: « Je suis confus. »

Sur Instagram de Zendaya, elle a également partagé une photo des trois membres de la distribution du film, avant de partager le titre en tant que « Spider-Man: Home Slice ».

Elle a légendé son message: « Tellement excitée d’annoncer le nouveau titre de Spider-Man. Tellement fier de celui-ci … FOS est de retour! »

Tom a commenté la sienne: « D’accord … j’en ai assez de ça! J’appelle [director Jon Watts]. «







(Image: Sony Pictures)



Jacob a écrit: « D’accord maintenant c’est juste ridicule … nous devons parler à Jon !! »

Le titre de la suite a finalement été confirmé comme étant Spider-Man: pas de retour à la maison suite à un croquis vidéo mettant en vedette les trois étoiles.

En plus de ces stars de retour, il y a la gagnante d’un Oscar Marisa Tomei dans le rôle de la tante de Peter May Parker et Tony Revolori dans le rôle du camarade de classe de Peter Eugene ‘Flash’ Thompson.

Ailleurs, Benedict Cumberbatch devrait également jouer dans le film en tant que son super-héros mystique, le docteur Stephen Strange, assumant un rôle de mentor pour Peter, semblable à Iron Man dans Spider-Man: Homecoming et Nick Fury dans Spider-Man: loin de chez soi.







(Image: PA)



Cependant, les castings les plus fascinants incluent des stars de retour des deux précédentes franchises de films Spider-Man.

Jamie Foxx reprendra son rôle de méchant Electro / Max Dillon de The Amazing Spider-Man 2, tandis qu’Alfred Molina devrait revenir en tant que docteur Otto Octavius ​​de Spider-Man 2.

Ailleurs, ComicBook.com a rapporté que Charlie Cox a terminé le tournage du film alors qu’il reprend son rôle de super-héros Matt Murdock de la série Daredevil qui a duré trois saisons sur Netflix.

Il y a également eu des rumeurs effrénées de retours pour Tobey Maguire et Andrew Garfield comme les deux incarnations précédentes de Peter Parker dans des films d’action réelle, avec Collider rapportant leurs retours.







(Image: Columbia Pictures)



Le rapport suggérait également le retour de Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson des films Maguire du réalisateur Sam Raimi et Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy des films Garfield du réalisateur Marc Webb.

Cependant, s’adressant à Esquire, Tom Holland a nié qu’il y aurait des retours pour Maguire et Garfield, disant: « Non, non, ils n’apparaîtront pas dans ce film. Sauf s’ils m’ont caché l’information la plus massive, que je penser est un trop grand secret pour qu’ils puissent me cacher.

« Mais pour l’instant, non. Ce sera une continuation des films Spider-Man que nous avons réalisés. »







(Image: Columbia Tri-Star)



Nous devrons attendre et voir s’il dit la vérité!

Les fans s’attendaient à un scénario multivers semblable au film d’animation à succès Spider-Man: dans le Spider-Verse, qui n’est augmenté que par les connexions confirmées du troisième film avec le film 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

* Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

Comment aimeriez-vous que le troisième film de Spider-Man s’appelle? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.