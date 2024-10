Spider-Man 2 version 1.004.000 ajoute de nouveaux modes graphiques et le lancer de rayons

Insomniac Games a publié une mise à jour pour Marvel’s Spider-Man 2 qui permet aux joueurs de profiter des options graphiques et de performances de la prochaine PlayStation 5 Pro.

Le développeur Sony a annoncé la mise à jour avec une mise à jour similaire pour Ratchet & Clank: Rift Apart de 2021 sur réseaux sociaux aujourd’hui. Le patch 1.004 de Marvel’s Spider-Man 2 vise presque entièrement à offrir aux propriétaires de la console qui sortira bientôt des options visuelles supplémentaires pour s’assurer qu’ils se déplacent à travers New York avec des graphismes améliorés ou un framerate plus élevé.

Insomniac indique que la valeur par défaut sera définie sur le mode Performance Pro, qui cible 60 images par seconde « tout en conservant la qualité d’image du mode Fidelity standard grâce à l’utilisation de la super résolution spectrale PlayStation (PSSR) ». C’est le paramètre recommandé par l’équipe, car il active également toutes les fonctionnalités de lancer de rayons (RT).

D’un autre côté se trouve le mode Fidelity Pro à 30 ips. Insomniac dit qu’il s’agit de l’option visuelle pour ceux qui cherchent à « expérimenter » certaines des nouvelles fonctionnalités de lancer de rayons offertes par la PS5 Pro, qui peuvent être adaptées aux préférences de chaque joueur. Avec Fidelity Pro, vous remarquerez peut-être également que la densité des piétons et du trafic peut être augmentée à quelques endroits de Marvel’s Spider-Man 2, les détails des cheveux étant également augmentés.

La mise à jour 1.004 est également livrée avec un trio de nouvelles bascules graphiques : RT Key Light Shadows, RT Reflections & Interiors et RT Ambient Occlusion. Les trois outils sont destinés à ceux qui aiment adapter leurs expériences de jeu jusque dans les moindres détails, bien qu’Insomniac prévienne que vous remarquerez des changements dans certaines parties de New York plus que dans d’autres.

Attendez-vous à bon nombre des mêmes améliorations PS5 Pro si vous consultez également Ratchet & Clank: Rift Apart mise à jour 1.005, y compris un mode Performance Pro par défaut et un mode Fidelity Pro. Ce patch corrige également « l’humidité de la fourrure manquante » dans certaines cinématiques qui se déroulent sur Corson V.

La PS5 5 Pro ne sortira pas avant quelques semaines, mais elle a quand même fait beaucoup de bruit parmi les fans des efforts de jeu de Sony depuis que la société j’ai tiré le rideau le mois dernier . L’appareil s’est révélé coûter une somme raide de 700 $ dessin critiques de ceux qui pensent que la mise à niveau ne vaut pas son prix . Nous en saurons plus sur l’importance des améliorations lors du lancement le mois prochain.

En attendant le lancement de la PS5 Pro le 7 novembre, vous pouvez consulter notre aperçu pratique . Vous pouvez également découvrir pourquoi nous pensons La dernière version matérielle de Sony est trop pour pas assez . Enfin, vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes pour Marvel’s Spider-Man 2 et Ratchet & Clank : Rift Apart ci-dessous.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.004.000 de Marvel’s Spider-Man 2

LES NOUVEAUX MODES GRAPHIQUES

PERFORMANCE PRO (par défaut pour PlayStation 5 Pro)

Ce mode cible une fluidité de 60 images par seconde tout en conservant la qualité d’image du mode Fidelity standard grâce à l’utilisation de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Toutes les fonctionnalités de lancer de rayons (RT) sont activées, y compris les réflexions par lancer de rayons, le lancer de rayons sur l’eau et les intérieurs de fenêtres par lancer de rayons. Ce mode est recommandé pour la plupart des joueurs.

FIDÉLITÉ PRO

Ce mode cible 30 images par seconde pour les joueurs qui souhaitent expérimenter de nouvelles fonctionnalités graphiques de lancer de rayons. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être réglées individuellement pour atteindre des fréquences d’images intermédiaires plus élevées, en particulier lors de l’utilisation des options « VRR » ou « Mode d’affichage 120 Hz ». La densité des piétons et de la circulation peut être augmentée dans certaines zones, et les détails des cheveux fins sont augmentés.

NOUVELLES BASCULES GRAPHIQUES

RT Key Light Shadows : Désactivé (Performance) / Activé (Fidélité par défaut)

Utilisez le lancer de rayons pour calculer les ombres du soleil à moyenne et longue distance, en remplaçant les cartes d’ombres en cascade. Cette amélioration a un impact plus important sur les vues de la ville. Uniquement disponible en mode graphique « Fidelity Pro ».

RT Reflections & Interiors : Moyen (Performance) / Élevé (Fidélité par défaut)

Définissez le niveau de qualité pour les réflexions par lancer de rayons et les intérieurs des fenêtres des bâtiments. Le réglage « Moyen » des lancers de rayons à la moitié de la résolution de rendu et le réglage « Élevé » des lancers de rayons à la pleine résolution de rendu. Le paramètre « Élevé » améliorera également la fluidité de l’animation dans les reflets et les intérieurs. Uniquement disponible en mode graphique « Fidelity Pro ».

Occlusion ambiante RT : Désactivé (Performance) / Moyen / Élevé (Fidélité par défaut)

Utilisez le lancer de rayons pour calculer des informations supplémentaires sur l’éclairage d’occlusion ambiante. Le paramètre « Moyen » utilise ces informations pour augmenter l’occlusion ambiante de l’espace d’écran. Le paramètre « Élevé » ajoute également un rebond GI dans l’espace d’écran pour des informations supplémentaires sur l’éclairage ambiant. L’impact visuel de cette fonctionnalité variera considérablement en fonction de la scène.

Ratchet & Clank : Notes de mise à jour de la mise à jour 1.005.000 de Rift Apart

LES NOUVEAUX MODES GRAPHIQUES

PERFORMANCE PRO (par défaut pour PlayStation 5 Pro)

Ce mode cible une fluidité de 60 images par seconde tout en conservant la qualité d’image du mode Fidelity standard grâce à l’utilisation de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Toutes les fonctionnalités de lancer de rayons (RT) sont activées, y compris les réflexions par lancer de rayons, le lancer de rayons sur l’eau et les intérieurs de fenêtres par lancer de rayons. Ce mode est recommandé pour la plupart des joueurs.

FIDÉLITÉ PRO

Ce mode cible 30 images par seconde pour les joueurs qui souhaitent expérimenter de nouvelles fonctionnalités graphiques de lancer de rayons. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être réglées individuellement pour atteindre des fréquences d’images intermédiaires plus élevées, en particulier lors de l’utilisation des options « VRR » ou « Mode d’affichage 120 Hz ». La densité des piétons et de la circulation peut être augmentée dans certaines zones, et les détails des cheveux fins sont augmentés.

NOUVELLES BASCULES GRAPHIQUES

Réflexions RT : moyenne (performance) / élevée (fidélité par défaut)

Définissez le niveau de qualité des réflexions par lancer de rayons. Le réglage « Moyen » des lancers de rayons à la moitié de la résolution de rendu et le réglage « Élevé » des lancers de rayons à la pleine résolution de rendu. Le paramètre « Élevé » améliorera également la fluidité de l’animation dans les réflexions. Uniquement disponible en mode graphique « Fidelity Pro ».

Occlusion ambiante RT : Désactivé (Performance) / Moyen / Élevé (Fidélité par défaut)

Utilisez le lancer de rayons pour calculer des informations supplémentaires sur l’éclairage d’occlusion ambiante. Le paramètre « Moyen » utilise ces informations pour augmenter l’occlusion ambiante de l’espace d’écran. Le paramètre « Élevé » ajoute également un rebond GI dans l’espace d’écran pour des informations supplémentaires sur l’éclairage ambiant. L’impact visuel de cette fonctionnalité variera considérablement en fonction de la scène.

CORRECTIFS DIVERS

Corrige l’humidité manquante de la fourrure dans certaines cinématiques de Corson V introduites dans un patch précédent.

