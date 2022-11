‘Spice Girls’ Mel B, Jamie Lynn Spears et bien d’autres apprennent les limites des agents des forces spéciales lors d’une émission de survie

Entre bagues de championnat, millions de disques vendus, renommée mondiale et médailles d’or olympiques, ils se sont entraînés toute leur vie pour être au sommet de leurs carrières respectives.

Cependant, rien ne pouvait préparer ces 16 célébrités, dont Jamie Lynn Spears, la championne de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Carli Lloyd, Mel B des Spice Girls, “The Bachelorette’s” Hannah Brown et l’ancien joueur de la MLB Mike Piazza pour le physique et le mental. l’angoisse de survivre à l’entraînement exténuant d’agents militaires de haut niveau au milieu du désert pour la nouvelle émission de survie FOX, “Forces spéciales : le test ultime”.

Le champion de la NBA, Dwight Howard, a déclaré à Fox News Digital que rien n’aurait pu vraiment le préparer à cette “expérience transformatrice et qui change la vie” en travaillant avec les anciens agents des forges spéciales Rudy Reyes, Mark “Billy” Billingham, Jason “Foxy” Fox et Remi Adeleke.

“J’ai toujours respecté nos hommes et nos femmes en uniforme, mais faire quelque chose comme ça m’a vraiment ouvert les yeux pour montrer à quel point les forces spéciales sont incroyables, les vrais super-héros de notre époque, et je suis content d’avoir vécu cette expérience”, a déclaré le a déclaré huit fois All-Star.

Billingham, qui a également servi de garde du corps privé pour Angelina Jolie, Brad Pitt et Michael Caine, a déclaré que “le monde des forces spéciales représente 1% de la planète. C’est un monde réel brutal, et le spectacle le reproduit, et il est basé sur l’expérience . Chacun d’entre nous a été là et l’a fait. Il ne s’agit pas de raconter une histoire. Cela vous donne un échantillon de ce à quoi ressemble vraiment notre vie.”

La chanteuse des Spice Girls, Mel B, a déclaré que son parcours dans la série était “plus une expérience mentale” et qu’elle se faisait confiance pour vraiment pouvoir engager le processus.

“Pour être dans une situation où vous obtenez littéralement des expériences de première main de professionnels, de personnes qui ont servi notre pays, le pays de tout le monde, les DS, (l’équipe de direction), j’avais tellement de respect pour eux”, a-t-elle déclaré. “Ce qu’ils vous ont appris tout au long du processus, c’est de simplement aspirer, suivre mes ordres, et tout est une question d’effort d’équipe. Personne n’est laissé pour compte. Cette mentalité et leurs expériences qu’ils ont partagées avec nous individuellement et avec nous en tant que groupe – vous pouvez n’achetez pas ça.”

Les stars, dont le musicien R&B Montell Jordan, la star de “Real Housewives” Kenya Moore, le Dr Drew Pinsky, Beverly Mitchell de “7th Heaven” et Kate Gosselin de “Jon & Kate Plus 8”, ont rencontré des obstacles dans un centre de formation à Wadi Rum, Jordanie.

Le joueur de la NFL Danny Amendola, l’olympienne Nastia Liukin et le chef du Food Network Tyler Florence tentent également de survivre aux défis épiques, qui se concentrent sur “la résilience émotionnelle et la révélation du caractère le plus profond et le plus vrai”.

La bande-annonce à couper le souffle détaillée montrait les acteurs sautant d’hélicoptères et tombant librement sur les pentes du canyon. “Une équipe d’élite d’anciens soldats des forces spéciales les soumettra à une version du programme d’entraînement hautement classifié des forces spéciales. Chaque tâche est basée sur le parcours réel”, a révélé la bande-annonce. “Le seul objectif est de tenir 10 jours sans abandonner.”

“Vous ne pouvez pas vous préparer. Ce n’est rien comme nous l’avons jamais vécu dans notre vie. Nous avons pensé – eh bien, je sais par moi-même – j’ai pensé que je pouvais m’entraîner comme je m’entraînerais pour le basket-ball ou autre chose”, a déclaré Howard. . “Mais une fois que vous êtes arrivé dans ce désert de Wadi Rum, vous savez, nous avons découvert que ce n’était pas amusant à Wadi Rum.”

Le Dr Drew a accepté sans réserve. “Je pensais que je m’entraînais correctement pour cela, courir des collines, courir avec des sacs à dos, passer des semaines à me concentrer uniquement sur cela, ce qui est l’une des parties les plus gratifiantes. Au fur et à mesure que je commençais l’entraînement, je pensais:” Hé, je peux fais ça.’ Mais non, non, la DS et le Wadi Rum vous suivront, quoi qu’il arrive.”

“Mentalement, émotionnellement, vous ne savez pas ce qui vous attend”, a déclaré Lloyd. “C’était littéralement survivre une minute, une heure, un jour. Moi, étant un athlète professionnel depuis si longtemps, vous savez, physiquement, vous pouvez vous entraîner pour ça. C’était incroyable.”

Piazza s’est demandé dans la caravane s’il “avait toujours ce feu” alors qu’il portait de lourds sacs au-dessus de sa tête avant de tenter de s’échapper d’une pièce remplie de fumée.

“Cette expérience vous a poussé au-delà du point d’épuisement contrairement à tout ce que nous avons probablement jamais vécu – nous n’avons jamais vécu cela”, a déclaré l’ancienne recrue de l’année de la Ligue nationale.

“Je veux dire, même les athlètes ici qui se sont entraînés professionnellement. Je pense que la chose la plus importante que j’ai en quelque sorte réalisée, c’est que lorsque vous arrivez à un point d’épuisement pur, vous passez alors à un mode de survie alternatif, et à partir de là, c’est combat ou fuite, vraiment. Vous vous retrouvez à réagir d’une manière que vous n’auriez jamais cru possible, à la fois bonne et mauvaise d’ailleurs.

Spears a convenu avec Mel B que la “préparation mentale” était la plus difficile car elle était loin de ses deux enfants.

“Je crois que nous tous, même la DS, nous sommes farouchement patriotes. Nous nous sommes battus pour notre pays dans de nombreuses zones de combat à travers le monde. Cela devient presque un exercice civique pour chaque recrue. Vous pensez à quel point je suis béni de venir de un pays qui a ces libertés, qui a ces libertés, parce que c’est le sang, la sueur, les larmes qu’il faut pour le protéger. Et je pense que cela nous fait tous repartir avec un sentiment d’amour plus profond pour notre pays et notre pays hommes et femmes.” — a déclaré l’agent de DS Rudy Reyes.

“Je dois dire que c’est tout ce dont je ne savais pas avoir besoin”, a déclaré l’ancienne star de Nickelodeon. “J’y suis vraiment allé et j’en ai tellement profité. Peu importe une seconde, 10 jours, 20 jours, vous en retirez tellement. J’ai tellement plus de respect pour ce qu’ils sortent et Je veux dire, et ce n’est pas un spectacle, c’est la vraie vie pour eux, et les sacrifices qu’ils font pour être loin de leurs enfants. C’était une perspective dont j’avais besoin.

“Je crois que nous tous, même la DS, nous sommes farouchement patriotes. Nous nous sommes battus dur pour notre pays dans de nombreuses zones de combat à travers le monde”, a déclaré l’agent de la DS Rudy Reyes.

“Cela devient presque un exercice civique pour chaque recrue. Vous pensez à quel point je suis béni de venir d’un pays qui a ces libertés, qui a ces libertés, parce que c’est le sang, la sueur, les larmes qu’il faut pour le protéger. Et Je pense que cela nous fait tous repartir avec un sentiment d’amour plus profond pour notre pays et les hommes et les femmes de la campagne.

Reyes a ajouté : “Je trouve ça vraiment éclairant et bon pour mon âme de se rappeler à quel point je suis béni.”

“Special Forces: The Ultimate Test” sera diffusé sur FOX le 4 janvier.