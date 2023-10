Sphère, Instacart, Riot et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Sphere Entertainment — Les actions de la société de médias et de divertissement ont grimpé de 11,1 % à midi après une émission de U2 a inauguré son site Las Vegas Sphere Vendredi soir. Construit par Divertissement au Madison Square Garden Sphere est considéré comme la dernière itération d’expériences de concert immersives et futuristes, dotée d’un écran enveloppant de nouvelle génération.

Actions Bitcoin – Les actions liées au trading de devises numériques ont progressé au rythme d’une hausse des prix de la cryptographie. Notamment, Émeute a bondi de 5,9%, tandis que Marathon numérique , Coinbase et MicroStratégie a terminé légèrement plus haut.

Découvrez les services financiers — L’émetteur de cartes de crédit a bondi de près de 4,9 % après avoir divulgué dans un dépôt 8K auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis un accord de consentement avec la Federal Deposit Insurance Corporation.

Mineurs d’or et d’argent — Les mineurs d’or et d’argent ont connu des difficultés lundi alors que les prix des métaux ont chuté. Cœur Mining et Hécla Mining les deux ont chuté de plus de 7 %. Harmony Gold Mining et Ressource d’or les actions ont toutes deux chuté de plus de 5 %.

Instacart — Maplebear, la société de livraison de nourriture faisant affaire sous le nom d’Instacart, a chuté de 9,2 % à midi. Lundi, The Information, citant des personnes proches du dossier, a rapporté que la banque de Wall Street qui avait souscrit à l’introduction en bourse d’Instacart prévoit de faibles perspectives pour le second semestre avec une croissance des revenus plus lente et des bénéfices plus faibles. Par ailleurs, Gordon Haskett a initié une couverture de la société avec une note de maintien.

Bord solaire — Les actions ont effacé 5,4% suite à une dégradation à pondération égale par rapport à la surpondération de Barclays. La société a déclaré que la société connaîtrait probablement des baisses de prix au cours de la prochaine année.

Isolation — Les actions de la société de technologie du diabète ont bondi de 3,5 % après que Jefferies l’ait mise à niveau pour l’acheter en attente. La banque de Wall Street a déclaré que les investisseurs devraient acheter la baisse après la sous-performance du titre au premier semestre 2023.

Norfolk Sud — Le titre des chemins de fer a glissé de 2,8 % après que Bank of America l’ait abaissé à neutre après achat. La banque a cité des problèmes de service persistants, notamment une panne de centre de données de vendredi à samedi, qui constituent « un risque croissant pour les bénéfices futurs ».

Nvidia — Les actions du bénéficiaire de l’intelligence artificielle ont bondi d’environ 3 % lundi après que Goldman Sachs a ajouté l’action de semi-conducteurs AI à sa liste de condamnations pour les Amériques pour le mois. Goldman a déclaré qu’il s’attend à ce que Nvidia « maintienne son statut de standard de l’industrie informatique accélérée dans un avenir prévisible ».

Méta — La société mère Facebook et Instagram a progressé de 2,2% après que Truist a réitéré une note d’achat sur le titre. Truist a déclaré que Meta devrait connaître une croissance soutenue au quatrième trimestre.

Pomme — Le fabricant d’iPhone a augmenté de 1,5% après que JPMorgan a réaffirmé qu’Apple était surpondéré. La société a déclaré que les délais de livraison des produits Apple se sont modérés.

Amazone — Le géant du commerce électronique a ajouté 1,8% suite à la réitération par UBS d’une note d’achat sur le titre. UBS est optimiste quant à l’opportunité publicitaire de contenu vidéo Prime d’Amazon.

— Yun Li, Lisa Kailai Han, Pia Singh, Michelle Fox, Sarah Min et Scott Schnipper de CNBC ont contribué au reportage.