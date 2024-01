Sphere Entertainment recrute Jennifer Koester pour un rôle de leadership clé – Billboard

Kevin Mazur/Getty Images pour Live Nation

Ancien dirigeant de Google Jennifer Koester rejoint Sphere Entertainment en tant que président de Sphere Business Operations, à compter du 5 février.

À ce nouveau poste, Koester dirige la stratégie et l’exécution de tous les aspects commerciaux de Sphere, l’espace de divertissement de nouvelle génération de 2 milliards de dollars qui a ouvert ses portes en septembre dernier à Las Vegas, avec le groupe U2. Achtung Baby d’UV en direct à Sphere résidence.

Annoncé aujourd’hui (22 janvier), Koester travaillera en étroite collaboration avec la direction pour développer les activités de Sphère, notamment en maximisant les ventes de calendriers et de billets ; mener des partenariats stratégiques avec des artistes, des gestionnaires, des promoteurs et d’autres personnes dans le domaine du divertissement en direct ; et développer une activité de conférence d’entreprise pour les lancements de produits et d’autres événements.

Basé à New York, Koester relève de James Dolanprésident exécutif et PDG de Sphere Entertainment.

“Nous avons constaté une forte réaction mondiale envers Sphere de la part des clients, des marques et des artistes depuis notre ouverture en septembre”, commente Dolan dans un communiqué, “et nous sommes impatients de tirer parti de la vaste expérience de Jennifer pour stimuler la croissance des principales marques de technologie et de divertissement alors que nous continuons à développer notre activité Sphère.

Koester rejoint l’entreprise après avoir accumulé 25 ans d’expérience à des postes de direction dans les domaines de la vente, du marketing, de la technologie, du commerce numérique, du conseil juridique et bien plus encore. Il a récemment occupé le poste de directeur général des alliances stratégiques pour les Amériques et des partenariats mondiaux chez Google Commercial Operations. Avant cela, elle était directrice des distributeurs de télécommunications et de vidéo, partenariats mondiaux chez Google.

« Tout au long de ma carrière, je me suis concentrée sur l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de croissance qui répondent aux besoins des entreprises et exploitent les nouvelles technologies », commente-t-elle, « et je suis ravie d’apporter cette expérience à Sphere. »

Le lieu ultramoderne du Strip de Vegas est immense : mesurant 366 pieds de haut sur 516 pieds de large, assez grand pour abriter la Statue de la Liberté. Mais c’est le détail qui compte.

Sa salle principale d’une capacité de 20 000 places est dominée par un écran LED de 160 000 pieds carrés qui se courbe et s’élève jusqu’à un sommet de 240 pieds au-dessus. Les images de la première diffusion de U2 dans la salle sont devenues virales et les spectacles ont été de l’or au box-office.

Selon Billboard Boxscore, les 17 concerts de U2 qui ont débuté en septembre à Sphere ont généré près de 110 millions de dollars de ventes de billets, un dossier auprès de la SEC indiquant que ces dates ont généré un total de 30,7 millions de dollars de revenus pour Sphere Entertainment jusqu’au 30 novembre.

Ensuite, l’offre de contenu propre à Sphere Entertainment, celle de Darren Aronofsky. Carte postale de la Terrea généré environ 44,5 millions de dollars de revenus totaux grâce à la vente de billets pour 111 projections.

