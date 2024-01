Sphere Entertainment nomme Jennifer Koester présidente des opérations commerciales de Sphere

Sphere Entertainment annonce que Jennifer Koester rejoindra la société en tant que président des opérations commerciales Sphere à compter du 5 février.ème.

Dans ce nouveau poste, Koester dirigera la stratégie et l’exécution de tous les aspects commerciaux de Sphere. Le premier site Sphère a ouvert ses portes à Las Vegas en septembre 2023.

Koester travaillera en collaboration avec la direction pour développer les activités de Sphere, notamment en maximisant le calendrier et la vente de billets pour les spectacles et attractions exclusifs de la société ; mener des partenariats stratégiques et se concentrer sur des réservations sur mesure « uniquement dans Sphere » avec des artistes, des managers et des promoteurs ; et développer une activité de conférence d’entreprise pour les lancements de produits et d’autres événements. Mme Koester sera basée à New York et relèvera de James Dolan, président exécutif et chef de la direction, Sphere Entertainment.

«Je suis heureux d’accueillir Jennifer chez Sphere Entertainment», déclare Dolan. « Nous avons constaté une forte réaction mondiale envers Sphere de la part des clients, des marques et des artistes depuis notre ouverture en septembre, et nous sommes impatients de tirer parti de la vaste expérience de Jennifer pour stimuler la croissance des plus grandes marques de technologie et de divertissement alors que nous continuons à développer notre activité Sphere.

« L’opportunité de rejoindre l’équipe Sphere et de faire partie de ce média de divertissement de nouvelle génération est une formidable opportunité », déclare Koester. « Tout au long de ma carrière, je me suis concentré sur l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de croissance qui répondent aux besoins des entreprises et exploitent les nouvelles technologies, et je suis ravi d’apporter cette expérience à Sphere.

Koester apporte une expérience de leadership dans une variété de domaines fonctionnels, notamment les ventes, le marketing, la technologie et les affaires numériques. Au cours des 25 dernières années, elle a fourni des conseils juridiques, dirigé les efforts de développement commercial, piloté la stratégie et les opérations internes et externes de commercialisation pour les sociétés F100 avec une capacité unique à intégrer les questions juridiques, techniques, commerciales et opérationnelles. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice générale des alliances stratégiques pour les Amériques et des partenariats mondiaux chez Google Commercial Operations. À ce poste, elle était chargée de diriger la relation globale avec les partenaires les plus stratégiques de Google afin de générer une plus grande valeur supplémentaire pour les produits et services de Google. Koester a également occupé le poste de directrice des télécommunications et des distributeurs vidéo pour les partenariats mondiaux chez Google, où elle a contribué de manière clé à la stratégie produit et aux feuilles de route qui ont généré de nouvelles opportunités de revenus, notamment le développement et la monétisation de gammes de produits publicitaires. L’expérience de Mme Koester avant Google inclut le poste de vice-présidente principale du développement de produits publicitaires avancés, de l’analyse des données et des opérations publicitaires chez Cablevision.

Koester est titulaire d’un doctorat en droit de la faculté de droit de l’Université St. John’s et d’un baccalauréat en systèmes et services d’information de gestion de l’Université de Binghamton.