Gestion de la Troisième Avenue, une société de gestion d’investissement basée à New York, a publié sa lettre aux investisseurs du troisième trimestre 2023 « Small-Cap Value Fund ». Une copie de celui-ci peut être téléchargé ici. Le fonds a généré des résultats positifs dans un environnement de marché difficile au troisième trimestre. Le fonds a généré un rendement de 3,88 % au troisième trimestre, contre une baisse de 2,96 % pour l’indice Russell 2000 Value. Au cours des neuf premiers mois de 2023, le fonds a généré un rendement de 11,43 %, contre une baisse de 0,53 % pour l’indice de référence. De plus, vous pouvez consulter les 5 principaux titres du fonds pour connaître ses meilleurs choix en 2023.

Third Avenue Small-Cap Value Fund a mis en avant des actions comme Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) dans la lettre aux investisseurs du troisième trimestre 2023. Basée à New York, New York, Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) propose des services de divertissement et de médias en direct. La société anciennement connue sous le nom de Madison Square Garden Entertainment Corp. a changé son nom pour Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) en avril 2023. Le 25 octobre 2023, l’action de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) a clôturé à 34,37 $ par action. Le rendement sur un mois de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) était de -8,69 % et ses actions ont gagné 56,76 % de leur valeur au cours des 52 dernières semaines. Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) a une capitalisation boursière de 1,192 milliard de dollars.

Third Avenue Small-Cap Value Fund a fait le commentaire suivant à propos de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) dans sa lettre aux investisseurs du troisième trimestre 2023 :

“De plus, l’investissement dans Sphère Entertainment Co. (NYSE : SPHR) décrit dans la lettre du dernier trimestre a versé des dividendes immédiats au troisième trimestre. Sphere a augmenté de plus de 35 % au cours du trimestre, en prévision du concert d’ouverture de U2 le 29 septembre. Le spectacle inaugural de leur résidence a reçu des critiques impressionnantes et devrait être un catalyseur pour que d’autres artistes se produisent dans cette salle sans égal. »

Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) ne figure pas sur notre liste de 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds. Selon notre base de données, 36 portefeuilles de hedge funds détenaient Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) à la fin du deuxième trimestre, contre 19 au trimestre précédent.

Nous avons discuté de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) dans un autre article et a partagé le point de vue de Greenhaven Road Capital sur l’entreprise. De plus, veuillez consulter notre Lettres aux investisseurs de hedge funds T3 2023 page pour plus de lettres d’investisseurs provenant de hedge funds et d’autres investisseurs de premier plan.

