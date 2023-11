SPHERE ENTERTAINMENT CO. PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2024

Sphere à Las Vegas a ouvert avec succès le 29 septembreème avec le début des 36 concerts de U2

Exosphere a lancé sa toute première campagne de marque en septembre, suivie de plusieurs autres campagnes de grande envergure

L’expérience Sphère mettant en vedette la carte postale de la Terre de Darren Aronofsky a fait ses débuts le 6 octobreème acclamé par la critique

NEW YORK, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ — Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) (« Sphere Entertainment » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023.

Sur 29 septembre 2023la Société a ouvert avec succès Sphere en Las Vegas lors d’un événement marquant qui a bénéficié d’une couverture mondiale dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les faits saillants récents de Sphère incluent :

U2 a ouvert la salle avec le début de sa tournée de plusieurs mois à Sphere. À ce jour, chaque concert de U2 affiche complet ;

Compte tenu de la forte demande, 11 concerts supplémentaires de U2 ont été ajoutés en janvier et Février 2024 portant le nombre prévu de représentations du groupe sur place à 36 au total ;

portant le nombre prévu de représentations du groupe sur place à 36 au total ; L’expérience Sphere – une catégorie de contenu emblématique – a fait ses débuts le 6 octobre ème avec Darren Aronofsky Carte postale de la Terre . Ce film cinématographique original a déjà été acclamé par la critique pour ses visuels captivants et l’utilisation des technologies immersives de nouvelle génération du lieu ;

avec . Ce film cinématographique original a déjà été acclamé par la critique pour ses visuels captivants et l’utilisation des technologies immersives de nouvelle génération du lieu ; Début septembre, Sphere a lancé sa toute première campagne de marque sur l’Exosphère avec le NFL Sunday Ticket de YouTube et le site a depuis présenté un certain nombre de campagnes supplémentaires avec des marques mondiales de premier plan ; et

La semaine prochaine, la Formule 1 entamera une prise de contrôle de Sphere sur plusieurs jours pour le premier Grand Prix de Las Vegas.

Chez MSG Networks, le début des saisons NBA et NHL 2023-24 a marqué la première année de disponibilité du service de diffusion directe et authentifié de MSG Networks, MSG+, qui propose des abonnements mensuels et annuels et, dans une première dans l’industrie. , la possibilité d’acheter par jeu. De plus, MSG Networks a conclu un renouvellement de droits pluriannuel avec les Devils du New Jersey de la LNH. Dans le cadre de cet accord, MSG Networks restera le partenaire de télédiffusion régional exclusif des Devils du New Jersey et continuera de distribuer un calendrier complet des matchs des Devils sur les plateformes de MSG Networks.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, la Société a déclaré des revenus de 118,0 millions de dollarsune diminution de 5,1 millions de dollars, par rapport au trimestre de l’année précédente. De plus, la Société a enregistré une perte d’exploitation de 69,8 millions de dollarsune augmentation de 18,7 millions de dollarset une perte d’exploitation ajustée de 57,9 millions de dollarsune augmentation de 27,1 millions de dollarstous deux par rapport au trimestre de l’année précédente.(1)(2)

Président exécutif et PDG James L.Dolan a dit : “La sphère s’ouvre dans Las Vegas en septembre a représenté une étape importante, suscitant une attention mondiale et marquant le début d’un nouveau chapitre pour notre entreprise. Nous construisons une dynamique positive au sein de Sphere et restons convaincus que nous sommes bien placés pour générer de la valeur à long terme pour les actionnaires. »

Résultats sectoriels pour les trois mois clos les 30 septembre 2023 et 2022 :

(En millions)

Trois mois terminés



30 septembre

Changement



2023

2022

$

% Revenus :















Sphère

7,8 $

0,7 $

7,1 $

Nouveau-Mexique Réseaux MSG

110.2

122,5

(12.3)

(dix) % Revenus totaux

118,0 $

123,1 $

$ (5,1)

(4) % Revenu (perte) d’exploitation :















Sphère

$ (98,4)

$ (79,1)

$ (19,4)

(25) % Réseaux MSG

28,7

28,0

0,7

2 % Perte d’exploitation totale

$ (69,8)

$ (51,1)

$ (18,7)

(37) % Revenu (perte) d’exploitation ajusté :(1) Sphère

$ (83,1)

$ (64,1)

$ (19,0)

(30) % Réseaux MSG

25.2

33.3

(8.1)

(24) % Perte d’exploitation totale ajustée

$ (57,9)

$ (30,8)

$ (27,1)

(88) %

Remarque : ne marche pas en raison de l’arrondi. NM — Les pourcentages absolus supérieurs à 200 % et les comparaisons de valeurs positives à des valeurs négatives ou à des valeurs nulles ne sont pas considérées comme significatives. (1) Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les résultats des activités poursuivies pour la même période incluent certains frais généraux de l’entreprise que la Société n’a pas engagés au cours de la période suivant la réalisation de la scission de Madison Square Garden Entertainment Corp. (« MSG Entertainment”) et ne prévoit pas d’engagement dans les périodes futures, mais qui ne répond pas aux critères d’inclusion dans les activités abandonnées. Les résultats financiers publiés de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2023 reflètent les résultats de la Société de manière entièrement indépendante. (2) Voir la page 3 de ce communiqué de résultats pour la définition du bénéfice (perte) d’exploitation ajusté incluse dans l’analyse des mesures financières non conformes aux PCGR.

Sphère

Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, le segment Sphère a déclaré des revenus de 7,8 millions de dollarsune augmentation de 7,1 millions de dollars, par rapport au trimestre de l’année précédente. Cette hausse s’explique principalement par les revenus liés aux événements de 4,1 millions de dollarsreflétant l’ouverture de Sphère en Las Vegas sur 29 septembre2023. De plus, les revenus provenant du parrainage, de la signalisation, de la publicité Exosphère et des droits de licence des suites ont été 2,6 millions de dollarsreflétant principalement les campagnes publicitaires sur l’Exosphère du lieu, qui ont débuté en septembre 2023.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, le segment Sphère a enregistré des charges d’exploitation directes de 7,8 millions de dollars, contre aucune charge d’exploitation directe au cours du trimestre de l’année précédente. Cela comprenait principalement 2,8 millions de dollars des coûts de fonctionnement du site et 2,2 millions de dollars des dépenses liées à l’événement, reflétant toutes deux l’ouverture de Sphère en Las Vegas sur 29 septembre 2023. De plus, les charges d’exploitation directes comprenaient 2,1 millions de dollars en coûts associés à The Sphere Experience, reflétant les dépenses publicitaires avant le 6 octobre 2023 début de The Sphere Experience avec Darren Aronofsky Carte postale de la Terre.

Frais commerciaux, généraux et administratifs du premier trimestre de l’exercice 2024 de 84,2 millions de dollars augmenté 7,0 millions de dollars, ou 9 %, par rapport au trimestre de l’exercice précédent, principalement en raison de l’impact de l’accord de services de transition de la société avec MSG Entertainment, de la hausse de la rémunération des employés et des avantages connexes, ainsi que d’autres augmentations de coûts. L’augmentation globale a été partiellement compensée par l’absence de certaines dépenses du siège social qui étaient incluses dans les résultats du trimestre de l’année précédente mais n’étaient pas incluses dans les résultats du trimestre de l’année en cours. Même si la Société n’a pas engagé ces coûts après la scission de MSG Entertainment, survenue en avril 2023et ne prévoit pas engager ces coûts au cours des périodes futures, ils n’ont pas satisfait aux critères d’inclusion dans les activités abandonnées au cours du trimestre de l’année précédente.

Perte d’exploitation du premier trimestre de l’exercice 2024 de 98,4 millions de dollars a augmenté de 19,4 millions de dollars, par rapport au trimestre de l’exercice précédent, reflétant principalement une hausse des amortissements, des charges d’exploitation directes et des frais de vente, généraux et administratifs (y compris la charge de rémunération à base d’actions et les frais liés aux fusions et acquisitions, nets des recouvrements d’assurance), partiellement compensés par l’augmentation des revenus. Perte d’exploitation ajustée de 83,1 millions de dollars a augmenté de 19,0 millions de dollarspar rapport au trimestre de l’exercice précédent, reflétant principalement une hausse des frais de vente, généraux et administratifs (à l’exclusion des charges de rémunération fondée sur des actions et des frais liés aux fusions et acquisitions, nets des recouvrements d’assurance) et des charges d’exploitation directes, partiellement compensées par l’augmentation des revenus.

Réseaux MSG

Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, le segment MSG Networks a déclaré un chiffre d’affaires total de 110,2 millions de dollarsune diminution de 12,3 millions de dollars, ou 10 %, par rapport au trimestre de l’année précédente. Les revenus des frais d’affiliation ont diminué 11,7 millions de dollarsprincipalement en raison d’une diminution du nombre d’abonnés d’environ 11,5 %, partiellement compensée par l’impact de la hausse des taux d’affiliation au cours du trimestre de l’exercice en cours.

Charges d’exploitation directes du premier trimestre de l’exercice 2024 de 76,7 millions de dollars augmenté 1,3 million de dollarsou 2 %, par rapport au trimestre de l’exercice précédent, principalement en raison de la hausse des frais de droits de 1,5 million de dollarsqui reflète principalement les augmentations annuelles des tarifs contractuels au cours du trimestre de l’année en cours.

Frais commerciaux, généraux et administratifs du premier trimestre de l’exercice 2024 de 3,0 millions de dollars diminué 14,4 millions de dollars, ou 83 %, par rapport au trimestre de l’année précédente. Cette diminution s’explique principalement par la baisse des honoraires professionnels de 8,0 millions de dollarsy compris les recouvrements d’assurance liés à des litiges associés à la fusion d’une filiale de la Société avec MSG Networks Inc., et la baisse de la rémunération des employés et des avantages connexes de 3,7 millions de dollars.

Bénéfice d’exploitation du premier trimestre de l’exercice 2024 de 28,7 millions de dollars augmenté 0,7 million de dollars, ou 2 %, par rapport au trimestre de l’exercice précédent, principalement en raison de la diminution des frais de vente, généraux et administratifs (y compris les frais liés aux fusions et acquisitions, nets des recouvrements d’assurance), partiellement compensés par la diminution des revenus et, par un dans une moindre mesure, l’augmentation des dépenses directes d’exploitation. Résultat opérationnel ajusté de 25,2 millions de dollars diminué 8,1 millions de dollarsou 24%, par rapport au trimestre de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des revenus et, dans une moindre mesure, de l’augmentation des dépenses d’exploitation directes, partiellement compensées par la diminution des frais commerciaux, généraux et administratifs (hors fusion et frais liés à l’acquisition, nets des recouvrements d’assurance).