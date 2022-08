SPG50 : un garçon de Toronto reçoit un nouveau traitement contre une maladie rare

Terry Pirovolakis et sa famille ont peut-être réalisé l’impensable, mais le père de Toronto affirme que le travail n’est pas encore terminé.

La famille Pirovolakis a collecté 3 millions de dollars pour développer un remède possible pour leur fils, Michael, qui souffre d’une maladie génétique rare appelée paraplégie spastique de type 50 ou SPG50.

Trois ans après avoir reçu son diagnostic, et avec l’aide d’une équipe internationale de médecins et de scientifiques, le 24 mars 2022, Michael, quatre ans, est devenu la première personne à recevoir une nouvelle forme de thérapie génique destinée à traiter la maladie.

Lundi, le père de Michael, Terry Pirovolakis, a déclaré à Your Morning de CTV que le médicament avait reçu l’approbation de la Federal Drug Administration des États-Unis et que des essais cliniques devraient avoir lieu au Texas, dans le but de traiter 10 autres enfants.

“Il n’y a pas d’arrêt, nous devons tous les guérir”, a-t-il déclaré.

Le SPG50 est une maladie neurodégénérative qui empêche le corps de produire une certaine protéine nécessaire au développement, entraînant une perte de tonus musculaire et une éventuelle paralysie.

Le but de la thérapie génique est de créer cette protéine manquante cruciale.

“C’était beaucoup de travail, mais nous avons eu la chance d’avoir une communauté incroyable et un groupe incroyable de scientifiques qui nous soutiennent”, a déclaré Pirovolakis.

Chaque semaine, il dit recevoir au moins un appel d’une famille du monde entier, dont l’enfant traverse une situation similaire. Au total, il a déclaré que lui et sa famille avaient aidé à guider environ 30 autres familles depuis que son fils avait été diagnostiqué.

Maintenant que Michael a reçu la thérapie, Pirovolakis a déclaré qu’il fallait attendre de voir ce qui se passerait.

“C’est comme construire une fusée qui atterrit sur Mars. Vous savez en quelque sorte ce qui va se passer mais vous ne savez pas vraiment”, a-t-il déclaré.



Regardez l’intégralité de l’interview de Terry Pirovolakis en haut de l’article. Avec des fichiers de CTV News