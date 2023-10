Six matches du SPFL qui devaient se jouer samedi ont été reportés en raison de la tempête Babet.

Cette décision fait suite à des conversations entre les dirigeants de la ligue, les clubs et la police écossaise, après que l’avertissement météo rouge du Met Office dans les régions de Tayside, Angus et Aberdeenshire ait été prolongé jusqu’à la fin de samedi.

En Premiership écossaise, le voyage de Dundee à Aberdeen à Pittodrie et St Johnstone contre Motherwell à Perth est terminé.

Arbroath contre Raith Rovers en championnat ainsi que Cove Rangers contre Montrose en League One sont également reportés.

D’autres matchs de la Ligue 2, avec le voyage de Forfar Athletic à Elgin City et Stenhousemuir contre Peterhead, sont également annulés.

Image:

La tempête Babet a provoqué des inondations et des dégâts généralisés dans l’est de l’Écosse (Crédit : Sky News)





La SPFL surveillera les événements autour de tous les autres matches – les nouvelles dates des matchs reportés devant être confirmées en temps utile.

Calum Beattie, directeur des opérations de la SPFL, a déclaré : « Nous avons été en contact étroit avec Police Scotland et nos clubs et il est clair que nous continuerons à faire face à des conditions météorologiques très extrêmes, en particulier dans le Nord-Est, dans les prochains jours.

« Nous ne reportons jamais un match à la légère, mais nos discussions avec les services d’urgence ne nous ont laissé aucun doute sur le fait que c’était la bonne décision. »

Deux personnes sont mortes à la suite de la tempête, tandis que l’avertissement du Met Office concernant un « danger pour la vie dû aux eaux de crue rapides ou profondes » dans certaines parties de l’Écosse a été prolongé jusqu’à samedi minuit.

Il couvre désormais les régions de Grampian et Central, Tayside et Fife. Il avait déjà été étendu pour inclure Dundee, Perth et Kinross, ainsi qu’Angus et Aberdeenshire, où des vagues de 20 pieds ont été repérées sur le littoral.

L’Agence écossaise de protection de l’environnement (SEPA) a mis en place cinq avertissements d’inondations graves, 11 alertes d’inondations et 16 avertissements d’inondations, avec la menace de niveaux de précipitations « sans précédent » dans le nord-est de l’Écosse.

Il a averti que les rivières pourraient monter jusqu’à cinq mètres, dans ce qui a été décrit comme un événement météorologique « extraordinaire ».

Pascal Lardet, responsable des inondations au SEPA, a déclaré : « Des précipitations exceptionnelles sont prévues pour certaines parties de l’Écosse au cours des prochaines 24 heures, ce qui entraînera d’importantes inondations provenant à la fois des eaux de surface et des rivières. »

