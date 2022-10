SPFL introduira le VAR plus tard ce mois-ci

La Premiership écossaise et certaines compétitions de la SPFL amènent le VAR quelques mois plus tôt que prévu, a annoncé la ligue mercredi.

Lors d’un vote en avril, 41 clubs sur 42 ont voté pour amener le VAR en Écosse. Ils ont convenu que le changement viendrait après la prochaine coupe du monde. Cependant, les responsables ont décidé d’utiliser la technologie ce mois-ci.

Les clubs écossais ont harcelé la SPFL pour amener le VAR plus rapidement que prévu. La FIFA, l’instance dirigeante mondiale du sport, a accepté la décision et a donné son feu vert.

Le directeur de l’exploitation de la SPFL, Calum Beattie, a expliqué la décision d’introduire le VAR plus tôt que prévu. “Lorsque 41 clubs sur 42 ont voté lors de notre assemblée générale en avril pour introduire le VAR dans la cinch Premiership, nous avons dit que la technologie serait introduite après la Coupe du monde”, a déclaré Beattie dans un communiqué mercredi.

“Nos clubs ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient que le VAR soit introduit dès que possible et la FA écossaise mérite un réel crédit pour avoir pu faire cette annonce plus tôt que prévu.”

Les arbitres ont apparemment été de plus en plus sous le microscope ces dernières années. Néanmoins, Crawford Allan, responsable des opérations d’arbitrage en Écosse, a applaudi la décision. “Nous sommes ravis d’avoir reçu l’approbation d’introduire la VAR dans le football écossais”, a déclaré Allan.

“Comme nous l’avons vu à travers le monde, VAR a contribué à garantir qu’un pourcentage plus élevé de décisions d’arbitrage sur le terrain sont exactes et c’est un principe que nos officiels de match soutiennent.”

Ajout de VAR à SPFL

Cependant, la SPFL ne prévoit pas d’utiliser le VAR de la même manière que les autres pays. Selon le communiqué officiel de la SPFL, l’organisation ne répertorie pas les hors-jeu dans le cadre des critères VAR.

Au lieu de cela, son seul but réside dans les situations de carton rouge, les incidents de surface de réparation, les buts et les cas d’identité erronée. Les stades écossais disposeront désormais d’un minimum de six caméras pour garantir autant d’angles de vision de qualité que possible.

Parallèlement aux matches de championnat, VAR arrive en demi-finale et en finale de la Coupe d’Écosse et de la Coupe de la Ligue. Le premier match à impliquer VAR sera un match du 21 octobre entre Hibernian et St. Johnstone.