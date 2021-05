Spencer Turnbull des Detroit Tigers ne frappe pas les Mariners de Seattle

Le lanceur des Detroit Tigers, Spencer Turnbull, a lancé le cinquième sans buteur de la saison, blanchissant les Mariners de Seattle lors d’une victoire de 5-0 mardi soir.

Le joyau de Turnbull est le premier Tigers sans coup sûr depuis le 7 mai 2011, lorsque Justin Verlander a blanchi les Blue Jays de Toronto. C’est le huitième sans coup sûr de l’histoire des Tigres.

Turnbull a lancé 117 lancers, 77 pour les grèves. Il a retiré neuf frappeurs en marchant deux. En tout, trois coureurs ont atteint la base contre Turnbull. Jarred Kelenic a marché pour commencer la quatrième manche. José Marmolejos a marché pour mener le neuvième, puis Kelenic a atteint le choix d’un défenseur plus tard dans la manche avant que Turnbull ne frappe Mitch Haniger pour compléter le sans-coup.

Plus tôt dans le match, Haniger était le plus proche d’obtenir un coup sûr pour les Mariners. Haniger a frappé un flyball profond contre le mur au centre du terrain à la quatrième manche, et a été privé d’un coup sûr par un arrêt en plongeon du troisième but Jeimer Candelario au départ de la septième. Le ballon a été enregistré à 108 mi / h au large de la batte de Haniger, mais Candelario a accroché le sauteur et a effectué un lancer puissant vers la première base pour le retrait.

En entrant dans le match de mardi soir, Turnbull n’avait jamais lancé plus de sept manches en 49 départs en carrière.

Le joyau de Turnbull survient 10 jours seulement après que Wade Miley des Cincinnati Reds n’a pas touché Cleveland et 12 jours après que John Means des Orioles de Baltimore n’ait pas frappé les Mariners, qui deviennent la deuxième équipe cette saison à ne pas être touché deux fois, rejoignant Cleveland.

La dernière fois que deux équipes n’ont pas été touchées deux fois au cours de la même saison, c’était en 2015 (Los Angeles Dodgers et New York Mets).

Carlos Rodon des White Sox de Chicago (contre Cleveland le 14 avril) et Joe Musgrove des San Diego Padres (contre les Rangers du Texas le 9 avril) ont les autres non-frappeurs de la saison.

Contribuer: The Associated Press