Spencer Tunick rassemble 2 500 volontaires pour une séance photo nue de masse sur la plage de Bondi

Écrit par Jack GuyChristian Edwards, CNN

Environ 2 500 personnes se sont déshabillées samedi pour une séance photo nue sur la plage australienne de Bondi, destinée à sensibiliser le public au cancer de la peau.

La foule s’est rassemblée pour prendre part au dernier travail de l’artiste photographe américain Spencer Tunick, connu pour ses séances de photos nues sur des sites importants du monde entier.

“Nous avons l’occasion de sensibiliser le public aux contrôles cutanés et je suis honoré … de venir ici, de faire mon art et de simplement célébrer le corps et la protection”, a déclaré Tunick à la plage de Sydney, selon Reuters.

Spencer Tunick photographié en train de photographier les participants sur la plage de Bondi. Le crédit: Don Arnold/WireImage/Getty Images

L’une des participantes, Robyn Lindner, a déclaré qu’elle avait été nerveuse à l’idée de participer.

“J’étais secrètement terrifiée (et) hier soir, je dois avouer que je pensais : ‘Qu’est-ce que j’ai fait ?’ Mais c’était génial, tout le monde était dans une très bonne ambiance, tout le monde était vraiment respectueux et c’était vraiment amusant”, a déclaré Lindner à l’agence.

Il s’agit du quatrième projet de Tunick en Australie, après un tournage en 2010 au cours duquel il a réuni quelque 5 500 personnes au célèbre Opéra de Sydney.

Tunick s’associe à Skin Check Champions, un organisme de bienfaisance qui organise des cliniques gratuites et éducatives de contrôle de la peau. L’installation a coïncidé avec la Semaine nationale australienne d’action contre le cancer de la peau, lorsque Scott Maggs, le fondateur de l’organisme de bienfaisance, exhortera tout le monde dans le pays à se faire examiner la peau.

Le tournage a été conçu pour sensibiliser le public au cancer de la peau. Le crédit: Saïd Khan/AFP/Getty Images

Maggs a fondé Skin Check Champions en 2010, après que son ami Wes Bonny est décédé d’un cancer de la peau à l’âge de 26 ans. la maladie.

“Nous visons un minimum de 2 000 participants pour représenter les 2 000+ Australiens qui sont tués chaque année par le cancer de la peau”, a déclaré Maggs dans un communiqué de presse.

“Si l’Opéra de Sydney peut accueillir 5 500 spectateurs par une froide matinée de mars 2010, nous espérons atteindre notre objectif de 2 500”, a-t-il déclaré. “Tout le monde est invité à participer, nous accueillons tous les types de corps, sexes et races – avec une passion pour arrêter le cancer de la peau dans son élan.”

Tunick a déclaré dans un communiqué que c’était “un honneur de faire partie d’une mission artistique visant à sensibiliser à l’importance des contrôles cutanés” – et a ajouté qu’il bénéficierait lui-même de la campagne, ayant été convaincu d’obtenir sa première peau vérifier dans 10 ans.

Tunick a mis en scène une centaine de photos de nus à grande échelle dans des lieux publics du monde entier, de Munich à Mexico, où il a photographié 18 000 participants nus.

Mais ces tournages ne sont pas faciles. Alors que des milliers de volontaires se déshabillent, les responsables de la ville sont connus pour intervenir, ce qui a conduit à l’arrestation de Tunick à plusieurs reprises.

Tunick a déjà été pris dans un différend entre la Cour suprême des États-Unis et le maire de New York de l’époque, Rudi Giuliani, qui pensait que la ville serait “irrémédiablement endommagée” si l’un des tournages y était organisé.

En 2018, une chaîne de supermarchés australienne a interdit à Tunick d’organiser un tournage dans le parking de l’un de ses magasins de Melbourne – une décision qui a finalement été annulée à la suite d’une pétition très médiatisée.