Spencer Strider croise, les meilleurs Braves des majors battent les Rays 6-1 dans la bataille des meilleures équipes

All-Star Spencer Strider a retiré 11 retraits et a remporté sa septième décision consécutive, une victoire 6-1 sur les Rays de Tampa Bay en chute samedi soir qui a donné aux Braves d’Atlanta, leaders des majors, leur 20e victoire en 22 matchs.

Strider (11-2) a rejoint Shane McClanahan de Tampa Bay et Zac Gallen de l’Arizona en tant que seuls vainqueurs de 11 matchs dans les majeures. Il s’est amélioré à 7-0 lors de ses huit derniers départs et a porté son total de retraits au bâton en tête des majors à 166.

Sean Murphy a marqué un circuit pour le troisième match consécutif, un record en carrière pour le receveur All-Star d’Atlanta. Son tir de trois points a terminé une quatrième manche de quatre points contre la recrue Taj Bradley (5-5), qui a tenu les Braves sans coup sûr jusqu’à ce que Ronald Acuña Jr. ouvre la quatrième avec un doublé. Il a ensuite marqué sur le single RBI de Matt Olson.

Murphy, dont le circuit de deux points a été le coup décisif dans la victoire 2-1 des Braves vendredi soir lors du premier match de la série, a porté l’avance à 4-0 et a prolongé la séquence de matchs consécutifs d’Atlanta avec au moins un circuit à un record de franchise. -attacher 25.

Les Braves ont réussi chaque sortie depuis le 11 juin, la plus longue séquence active dans les majeures. Ils ont également connu une séquence de 25 matchs consécutifs en 1998 et ont mené les majors avec 168 circuits – le record pour une équipe avant la pause des étoiles.

En remportant la série du week-end entre les équipes avec les deux meilleurs records au baseball, les Braves se sont améliorés à 60-28. Les Rays (57-35) ont perdu sept matchs consécutifs, un sommet de la saison – leur plus long dérapage depuis juin 2021 – mais ont toujours la meilleure note dans l’AL.

Strider, qui se rendra à Seattle pour le All-Star Game mardi soir mais ne lancera pas, a accordé un premier simple à Yandy Diaz et un doublé à Luke Raley avant de retirer Randy Arozarena et Brandon Lowe pour échapper à un premier- confiture de manche.

Le droitier a attisé sept matchs de suite avant de frapper Wander Franco avec un lancer avec deux retraits en troisième et a terminé avec la 11e performance au bâton à deux chiffres de sa carrière. Diaz a réussi deux des quatre coups sûrs de Tampa Bay contre Strider, qui en a marché un et a lancé 104 lancers en 6 1/3 de manches.

Les Braves ont perdu une offre de blanchissage en huitième lorsque le releveur Ben Heller a marché Franco, qui a finalement marqué un point non mérité sur une erreur de lancer.

Reportage de l’Associated Press.

