Spencer Rattler, Sam Howell sur la liste des premiers

Le repêchage de la NFL 2021 étant terminé, il ne faudra pas longtemps avant de se concentrer sur les joueurs de football universitaire qui se disputent les premiers choix l’année prochaine.

Il y a cependant beaucoup à trier au cours des 12 prochains mois, en particulier compte tenu de la façon dont la pandémie de COVID-19 a modifié le processus de dépistage dans tout le pays la saison dernière. Bien que les limitations aient sans aucun doute eu des conséquences néfastes sur les joueurs lors du repêchage de cette année, elles ont également laissé un certain degré d’incertitude pour quiconque essaie de se tourner vers le printemps prochain.

À la même époque l’année dernière, il était déjà clair que Trevor Lawrence, Justin Fields, Ja’Marr Chase, Penei Sewell, Micah Parsons et d’autres seraient parmi les prospects les plus demandés. Cette année, cependant, les équipes n’ont pas été en mesure d’acquérir leur niveau habituel d’informations sur de nombreux sous-classes et joueurs qui ont choisi de revenir, en particulier ceux qui cherchent à remplir leur curriculum vitae.

Cela dit, voici un aperçu des 15 meilleures perspectives pour le repêchage de la NFL 2022:

1. Kayvon Thibodeaux, DE, Oregon

Personne d’autre au niveau collégial ne peut égaler sa capacité à détruire le jeu. Pour preuve de sa domination, ne cherchez pas plus loin que son affrontement contre l’USC dans le match de championnat Pac-12, dans lequel il a battu à plusieurs reprises le choix de premier tour 2020 Alijah Vera-Tucker au rythme de 12 pressions de quart. À 6-5 et 250 livres, il peut résister à la course, mais Thibodeaux fera sa marque en tant que premier espoir de passe-passe capable d’accumuler des saisons de sacs à deux chiffres.

2. Derek Stingley Jr., CB, LSU

Sa campagne 2020, en proie aux blessures, a été sans aucun doute une déception après une véritable saison de première année au cours de laquelle il a réussi six passes et a été nommé All-American par consensus. Stingley, cependant, est la perspective de demi de coin la plus prometteuse à émerger dans un certain temps, avec la taille (6-1, 195 livres), la vitesse et la sensation innée pour s’en tenir aux récepteurs pour devenir un coin fermé. Tant qu’il rebondit à son niveau de jeu superlatif antérieur, il devrait trouver le top cinq à portée de main.

3. Spencer Rattler, QB, Oklahoma

Lincoln Riley a déjà produit deux choix n ° 1 au quart-arrière à Baker Mayfield et Kyler Murray, et un troisième pourrait être en route. Rattler a un moyen de rendre les frappes profondes éblouissantes sans effort avec un mouvement de son poignet. Les équipes voudront toutefois voir plus de cohérence, après avoir couronné une saison de première année en chemise rouge en lançant 10 touchés et une interception lors de ses quatre derniers matchs.

4. Sam Howell, QB, Caroline du Nord

Il ne faut pas longtemps pour développer une admiration pour le jeu de Howell, car il lance confortablement des lancers profonds, qu’il soit debout dans la poche ou en mouvement. Les questions de taille attireront l’appelant de 6-1 et 225 livres tout au long du processus de pré-draft, mais il a par ailleurs la composition d’un meneur de jeu de grande envergure.

5. Kyle Hamilton, S, Notre-Dame

Il est rare de trouver une sécurité de 6 à 4 et 219 livres, encore moins avec la séquence de jeu dynamique de Hamilton en matière de couverture. Ce maquillage athlétique rare pourrait le positionner comme une pièce d’échecs très recherchée capable de correspondre aux extrémités serrées et de punir tout quart-arrière qui devient trop audacieux.

6. Drake Jackson, DE / OLB, USC

Le 6-4, 255 livres semble déjà prêt à être un passeur de passes de la NFL grâce à son mélange de puissance et d’éclatement. Un peu plus de régularité et de production aidera sa cause après avoir disputé seulement six matchs la saison dernière.

7. Evan Neal, OT, Alabama

Le pipeline de la ligne offensive de Crimson Tide fonctionne toujours fort avec Neal – qui a commencé à la fois au plaqueur droit et à la garde gauche – prêt à suivre le pedigree du premier tour, comme Alex Leatherwood et Jedrick Wills Jr., son mammouth 6-7, 360- Le cadre de la livre lui permet d’engloutir tous les joueurs de ligne adverses, bien qu’il devra montrer que sa taille ne fonctionnera pas contre lui quand il affrontera des lanceurs de passes plus rapides.

8. Christian Harris, LB, Alabama

Cela devrait en dire long sur le talent de Harris que le défenseur de 6-2 et 232 livres ait accédé à un rôle de départ en tant que recrue pour Nick Saban. Un talent polyvalent, il a les outils pour jouer dans le champ arrière et être une menace en couverture.

9. DeMarvin Leal, DT, Texas A&M

Les meilleurs jours de HI en tant que rusher intérieur sont toujours devant lui. Avec une abondance d’athlétisme et un cadre de 6-4 et 290 livres, Leal sera un défenseur dangereux et convoité lorsqu’il deviendra plus cohérent en tant que passeur de passes.

10. Zach Harrison, DE, État de l’Ohio

L’ancienne recrue cinq étoiles peut-elle franchir le pas et rejoindre Joey et Nick Bosa et Chase Young parmi les cinq premiers choix? Le rusher de 6-6 et 268 livres n’a que 5 1/2 sacs au cours des deux dernières années, mais il pourrait se diriger vers une campagne d’évasion.

11. Kedon Slovis, QB, USC

Dans une deuxième campagne abrégée, Slovis a admis qu’il avait perdu confiance en lui après s’être remis d’une blessure au coude. Il essaiera de rebondir en 2021, et les équipes seront impatientes de voir le sang-froid et la précision mortelle de l’appelant de 6-3 et 215 livres affiché en tant que recrue.

12. Kaiir Elam, CB, Floride

Elam, le neveu de l’ancien gardien de première ronde des Ravens de Baltimore, Matt Elam, a l’air d’un espoir de premier plan depuis qu’il a annoncé pour la première fois sa promesse en tant que recrue. Avec une construction de 6-2 et 193 livres et la confiance et les compétences nécessaires pour trouver régulièrement le ballon, il sera très demandé en tant que personne capable de rivaliser avec les receveurs les plus imposants de la NFL.

13. George Pickens, WR, Géorgie

Difficile de dire exactement où Pickens se situe pour le repêchage de l’année prochaine après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur lors de la pratique du printemps. Lorsqu’il est en bonne santé, cependant, l’objectif de 6-3 et 200 livres pose beaucoup de difficulté pour les demi de coin avec son penchant pour gagner des captures disputées.

14. Sevyn Banks, CB, État de l’Ohio

Le pipeline de cornerback des Buckeyes est toujours solide, et Banks semble être le dernier membre hors pair du programme dans le secondaire. Le joueur de 6-1 et 200 livres se déplace aussi facilement qu’un joueur beaucoup plus petit, mais il doit encore perfectionner son instinct.

T-15. Chris Olave et Garrett Wilson, WR, État de l’Ohio

Il est difficile de choisir entre la paire de récepteurs Star Wide des Buckeyes, alors pourquoi ne pas les inclure? Olave en a surpris beaucoup en revenant pour sa saison senior après avoir constamment battu les défenses en profondeur. Wilson, cependant, est l’un des joueurs les plus explosifs du football universitaire et des récupérateurs de passes voyants.

Liste de surveillance: JT Daniels, QB, Géorgie; Desmond Ridder, QB, Cincinnati; Carson Strong, QB, Nevada; Isaiah Spiller, RB, Texas A & ampM; Breece Hall, RB, État de l’Iowa; Justyn Ross, WR, Clemson; John Metchie, WR, Alabama; Zion Nelson, OT, Miami (Floride); Charles Cross, OT, État du Mississippi; Rasheed Walker, OT, État de Penn; Kenyon Green, G / T, Texas A & ampM; Cade Mays, G / C, Tennessee; Aidan Hutchinson, DE, Purdue; George Karlaftis, DE, Purdue; Ahmad Gardner, CB, Cincinnati

