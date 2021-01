Spencer Pratt a révélé qu’il n’avait aucune relation avec sa soeur Stephanie et que le couple n’était pas proche depuis plus de 20 ans.

La star de la télé-réalité, qui est devenue célèbre sur MTV’s The Hills, a enduré une relation difficile avec Stephanie, 34 ans, à la fois à l’écran et hors écran.

Les célèbres frères et sœurs se sont séparés pour la première fois en 2005 lorsque Stephanie a noué une amitié étroite avec Lauren Conrad, l’ennemi juré de son frère, et depuis lors, les choses n’ont plus jamais été les mêmes entre les deux.

S’ouvrant sur sa soeur séparée sur le podcast Juicy Scoop, Spencer, 37 ans, a insisté sur le fait que lui et Stephanie n’étaient « jamais les meilleurs amis ».

«Nous n’avons jamais été comme les meilleurs amis et bavards ou autre», a-t-il expliqué.

Spencer a également levé le voile sur la relation de sa sœur avec son fils Gunner, trois ans, qu’il partage avec sa femme Heidi Montag.







L’ancienne star de Celebrity Big Brother a déclaré que bien que Stéphanie soit une « grande tante » pour les enfants de ses autres frères et sœurs, elle n’a fait aucun effort pour connaître son fils.

Malheureusement, l’ancienne Stephanie de Made In Chelsea n’a jamais fait partie de la vie de Gunner.

«J’ai la même relation et la même opinion sur ma sœur qu’en 2005», a admis la star de télé-réalité.







«C’est une grande tante pour les enfants de ma sœur aînée, mais nous ne sommes pas proches depuis 15, presque 20 ans. Si longtemps qu’elle ne serait pas dans la vie de Gunner. «

Stephanie avait précédemment qualifié Spencer et Heidi de « maléfiques » après son bref passage sur le redémarrage de MTV de The Hills: New Beginnings.









S’adressant à Instagram, elle a visé son frère et a déclaré que sa nature toxique l’avait épuisée une fois le tournage commencé.

«Je suis épuisé de cette année. Tellement heureuse d’être de retour à Londres, où les frères et sœurs maléfiques n’existent pas … mais au lieu de cela, les gens les plus charmants du monde – vous êtes ma famille ces jours-ci », a-t-elle écrit.







« Je suis tellement reconnaissant; ça me fait mal au cœur. Merci de m’avoir fait sentir que j’appartiens quelque part (Spencer criait souvent que tout le monde me détestait, était faux avec moi, et de retourner à Londres parce que personne ne veut de moi ici). «

Elle a ensuite critiqué son ancienne amie Heidi lorsqu’elle a écrit: «Omg et Heidi – Je n’ai pas de mots pour dire à quel point vous êtes vraiment mauvais. Vous n’aviez pas le choix d’admettre que tous les mensonges que vous avez crachés à mon sujet étaient pour une couverture de magazine.

Stephanie a depuis confirmé qu’elle ne reviendrait pas pour la deuxième saison de The Hills: New Beginnings.