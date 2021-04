SPENCER Pratt a déchiré sa soeur Stéphanie pour avoir «bodyshaming» sa femme Heidi Montag.

Les frères et sœurs en conflit étaient à nouveau à la hauteur comme Stephanie l’a affirmé Heidi avait l’air «enceinte» en un clin d’œil.

Tout a commencé lorsque Stéphanie, 35 ans, est allée sur Instagram pour partager des photos de son frère et de sa belle-soeur tandis que le couple appréciait la plage.

À côté d’une photo peu flatteuse de Heidi, 34 ans, en bikini vert fluo, la star de télé-réalité a écrit sarcastiquement: «Yay Heidi est enceinte !! J’espère qu’elle a une petite fille cette fois! Jolie bosse.

Ensuite, la star de la télévision a partagé une photo défavorable d’elle frère et son neveu, Gunner, trois ans, et a plaisanté: « Je me demande ce que mon frère a. »

Un fan, enragé par les commentaires de Stéphanie, s’est rendu sur le dernier post Instagram de Heidi et a écrit: «Stéphanie vient de publier votre grossesse mais je ne vois pas que vous l’avez postée.

«Wtf j’espère qu’elle ne vous le révélera pas.»

Ce à quoi Spencer, 37 ans, a répondu: «Heidi n’est pas enceinte. Juste avoir honte de son corps.

Et son ton peu impressionné a été réciproque alors que d’autres ont répondu à la publication de Stephanie sur les réseaux sociaux, qui a été re-partagée et capturée par le compte Instagram @notskinnybutnotfat.

«Pas Speidi qui fait honte au corps de Stephanie Pratt !!!!!!!!!!!!!!! », Ont-ils déclamé.

«Whoa dark», a dit l’un simplement, tandis qu’un autre a raisonné: «C’est horrible. Pour dire ces choses sur sa propre famille….

«Et pourtant, elle se demande pourquoi ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Grand mystère! » un troisième a réclamé.

«Pour quelqu’un qui a été ouvert dans le passé au sujet d’un trouble de l’alimentation, elle devrait savoir mieux ne pas commenter le poids des gens», a spéculé un autre.

Les frères et sœurs Pratt se disputaient régulièrement au cours de leurs débuts sur The Hills après que Stephanie ait rejoint le casting en 2007.

Après que Spencer et Heidi se sont mariés en 2008, Stephanie a affirmé que le couple ne voulait pas l’inclure dans leur vie.

Avant le lancement de Les collines: un nouveau départ Stephanie a révélé ses vrais sentiments à propos de son frère lors d’une interview de podcast en 2019.

Elle a déclamé: «Le comportement que j’ai vu… j’ai fini. C’est pourquoi j’ai déménagé à Londres.





«Ce sont les personnes les plus toxiques que j’aie jamais rencontrées. Ils sont Bonnie et Clyde jusqu’à leur mort. Donc, s’ils disent: «Le ciel est noir», nous sommes tous des crétins pour avoir dit: «C’est bleu». … Je vais les exposer pour qui ils sont.

Heidi a récemment fait face à de sérieuses réactions de la part de fans qui ont a suggéré que sa prise de poids pourrait être une grossesse.

Malgré la haine d’Internet, elle a a pleinement embrassé sa silhouette, partageant des photos sexy et vidéos TikTok.