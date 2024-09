Spencer Matthews révèle qu’il se sent enfin « à nouveau membre de sa famille » après avoir essuyé un défi dans le désert – après des années de « déception » de ses parents à son égard en raison de son alcoolisme

Spencer Matthews a révélé qu’il se sentait enfin « à nouveau membre de sa famille » après son défi épique dans le désert.

L’ancienne star de Made in Chelsea, 36 ans, est de retour au Royaume-Uni après avoir couru 30 marathons en 30 jours dans la chaleur torride du désert jordanien.

Et Spencer a officiellement levé la somme stupéfiante de 511 870,46 £ a été versée à l’association Make Some Noise de Global.

Après avoir atteint cet objectif incroyable, il a maintenant expliqué comment cela l’a aidé à réparer des années de « déception » que sa famille – y compris ses parents – avait envers lui à cause de son alcoolisme.

Spencer est désormais sobre après une « période sombre de sa vie » où la consommation excessive d’alcool a pris le dessus et a eu un impact négatif sur sa santé physique et mentale.

Spencer Matthews a révélé qu’il se sentait enfin « à nouveau membre de sa famille » après son défi épique dans le désert

L’ancienne star de Made in Chelsea, 36 ans, est de retour au Royaume-Uni après avoir couru 30 marathons en 30 jours dans la chaleur torride du désert jordanien (vu avec ses enfants Gigi et Theodore)

Il a dit Le miroir: « Je me sens à nouveau membre de la famille. Ma famille n’a jamais été aussi fière de moi et j’en ai toujours rêvé. Quand j’ai traversé cette période sombre de ma vie avec l’alcool… on voit bien que nos parents sont déçus. »

« J’ai vécu beaucoup de déceptions au sein de ma famille. De l’amour, mais aussi de la déception. Quel dommage que tu ne réalises pas le potentiel que nous savons que tu as. Quel dommage que tu sortes si souvent et que tu ne consacres pas de temps à ce que tu pourrais devenir.

« Mais maintenant, il n’y a plus que des câlins fiers. Ma famille est incroyable, ils ne m’ont jamais abandonnée ou laissée de côté et ça a toujours été bien entre nous. Les choses vont mieux maintenant. J’ai beaucoup honte et c’est tellement agréable de m’en libérer. »

Il a ajouté que relever le défi avait fait pleurer ses deux parents et qu’il avait gagné le respect de son frère James, qui est marié à Pippa Middleton.

La semaine dernière, Spencer a officiellement reçu son record du monde Guinness alors qu’il était accueilli à son retour au siège mondial pour la Spectacle Petit-déjeuner du cœur.

Alors que Spencer a rejoint les hôtes JK et Zoé Hardman il a été révélé que la star avait officiellement levé une somme stupéfiante de 511 870,46 £ pour Make Some Noise de Global.

Lorsque la somme incroyable a été annoncée, Spencer s’est exclamé : « C’est pas vrai ! C’est littéralement monté en flèche ! »

Spencer a ensuite reçu officiellement son record du monde Guinness pour la plus grande distance de marathon parcourue sur du sable.

Après avoir atteint cet objectif incroyable, il a maintenant expliqué comment cela l’a aidé à réparer des années de « déception » que sa famille – y compris ses parents (vus) – avait envers lui à cause de son alcoolisme.

Et Spencer a officiellement récolté la somme stupéfiante de 511 870,46 £ pour Make Some Noise de Global (vu avec sa femme Vogue Williams)

Le défi épique de Spencer dans le désert l’a vu courir plus de 42,2 km ou 26,2 miles, chaque jour

Le responsable a confirmé : « Pour le titre officiel du record du monde Guinness pour le plus grand nombre de distances de marathon parcourues sur sable en un mois, je peux confirmer après avoir vérifié vos preuves, vous en avez parcouru 30, vous êtes officiellement incroyable. Félicitations ! »

Alors que toute la salle applaudissait, Spencer a plaisanté : « Merci beaucoup. Je pensais juste que ce serait vraiment gênant s’il disait : « En fait, tu as été légèrement en deçà de tes attentes ».

« Est-il juste de dire que c’est le plus grand défi que vous ayez jamais eu à relever ? », a demandé JK.

« Absolument », a confirmé Spencer : « Physiquement, mentalement, dans l’ensemble, ce fut l’une des plus belles expériences de ma vie et je m’en souviendrai toujours et j’y repenserai avec beaucoup d’affection.

« Mais c’était dur, tu sais ? »

Il a continué, bouleversé : « C’est fou. Pour être honnête, pendant tout le temps où j’étais en train de courir, les œuvres caritatives ont été une motivation énorme pour moi.

« Et, comme je l’ai dit plus tôt, le soutien et la générosité démontrés tout au long du défi ont été tout à fait impressionnants.

« Et même juste par le biais des messages sur les réseaux sociaux, je n’ai jamais ressenti un tel niveau de soutien pour quoi que ce soit dans ma vie. Je ne peux donc pas vous remercier assez. »

Spencer espère que les dons continueront d’affluer et a ajouté : « Vous savez, je vois cela comme – nous venons juste de terminer cela, j’espère encore quelques semaines de collecte de fonds maintenant.

« Je vais réfléchir à des moyens de continuer à collecter des fonds pour ces causes incroyables et pour le formidable travail que fait Make Some Noise de Global.

« Alors, si vous n’avez pas encore fait de don, pensez à le faire, tout votre argent fait une grande différence pour des familles et des enfants incroyables qui méritent vraiment de l’aide, alors pensez-y. »

Cependant, même s’il a poussé son corps à ses limites et suivi un programme d’entraînement intense pour cet incroyable exploit, Spencer n’a pas encore terminé puisqu’il prévoit de battre un autre record du monde.

S’adressant exclusivement au Mail alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée, la personnalité de la télévision a raconté comment, outre son mariage avec Vogue Williams et leurs trois enfants, les marathons caritatifs étaient ses plus grandes réussites physiques et mentales.

Il a expliqué : « Si vous excluez des choses comme avoir des enfants et épouser la femme parfaite, alors oui, bien sûr, c’est physique. Démarrer mon entreprise était évidemment une grande affaire, mais en termes de réussite physique et mentale, oui, bien sûr. »

« C’est l’un des plus grands sentiments de ma vie, d’y parvenir. »

Spencer aimerait cependant ajouter davantage de marathons à son CV déjà impressionnant, mais il ne sait pas encore exactement à quel titre.

Il a déclaré : « Je vais absolument tenter de battre un autre record du monde, probablement à un moment donné. J’ai 36 ans, donc c’est génial. Je vais absolument en faire plus dans ce domaine. »

« Je ne sais pas à quoi ça ressemble maintenant, l’idée de faire ça m’est venue un soir. »

Il a ajouté à propos de son idée initiale pour son marathon de 30 jours : « J’étais assis là, et soudain, je me suis dit : boum, c’est ce que je veux. Et nous nous sommes mis au travail et nous l’avons fait. Je n’ai pas encore connu d’autre moment comme celui-là, mais je lui donnerais quelques mois. »

Pour l’instant, il se contente de savourer son plat préféré et de se faire chouchouter à la maison.

Il a ajouté que relever le défi avait fait pleurer ses deux parents et qu’il avait gagné le respect de son frère James – qui est marié à Pippa Middleton (vus ensemble)

Spencer souhaite toutefois ajouter davantage de marathons à son CV déjà impressionnant, mais il ne sait pas encore exactement à quel titre.

Pendant son marathon, il a mangé une tête de chèvre bouillie et a perdu dix kilos.

En ce qui concerne ce qu’il compte faire en premier, il a déclaré : « Je vais rentrer à la maison, probablement prendre une douche. Je vais prendre un repas à emporter avec mon beau-frère jeudi soir. J’ai hâte. »

« Mon restaurant préféré à Londres est Strakers et Dorian, mais ne le dites pas à Straker, car ils sont à côté l’un de l’autre.

Il a ajouté : « Cela a été une belle expérience. Ce n’est pas quelque chose dont je cherche à me remettre. J’ai vraiment envie de continuer. »

Au cours de ses marathons, il a mangé une tête de chèvre bouillie et a perdu dix kilos.