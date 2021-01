Spencer, le fils de Piers Morgan, n’est pas la personne la plus appréciée des médias sociaux pour le moment.

L’aîné de la star de Good Morning Britain, 27 ans, a complètement ignoré les règles actuelles de niveau 4 et s’est plutôt envolé pour la Barbade.

Spencer – qui a beaucoup parlé de sa haine pour le verrouillage – a été qualifié de «stupide et gâté» par ses collègues utilisateurs des médias sociaux après avoir décidé de snober les directives du gouvernement.

Spencer, qui aurait passé la période des fêtes dans la maison de rang 2 de son père star GMB dans l’East Sussex, a tapé à côté du cliché suscitant l’envie: « Le Noël en quarantaine en valait la peine. Adieu la pagaille absolue d’un an. »







Après avoir été critiqué par d’innombrables utilisateurs de Twitter pour ses singeries de voyage, Spencer a écrit avec défi: « Un jour, une insulte d’un troll peut me déranger. J’en doute. »

Cependant, après sa meilleure tentative pour ignorer les critiques, son tweet a suscité des commentaires encore moins impressionnés de la part du public.

« Vous êtes vraiment un petit enfant gâté idiot », a écrit un critique.







On ne sait pas si Piers a rejoint Spencer.

Le père de quatre enfants a déjà laissé entendre que les deux pourraient ne pas être ensemble ce Noël – partageant qu’il avait échangé des cadeaux avec son fils aîné à la mi-décembre.

Le 21 décembre, Spencer a partagé son soulagement après avoir «échappé» à Londres pour la maison de campagne de la famille au niveau 2 du Sussex, comme c’était le cas à l’époque.







Il a quitté la ville avant la mise en place de restrictions strictes de niveau 4 et s’est engagé pour Newick – où Piers et sa femme Celia Walden ont une grande résidence secondaire avec un terrain idyllique et une piscine.

Spencer, l’un des trois fils du premier mariage de Piers, a été l’un des nombreux à se battre avec son père à propos des restrictions de verrouillage, d’autres dont Laurence Fox et Lord Alan Sugar.

Alors que Piers a appelé le gouvernement à maintenir certaines mesures, Spencer a poussé les ministres à laisser les choses revenir à la normale.

