Spencer Carbery fustige les Capitals et Evgeny Kuznetsov après une défaite en prolongation contre les Panthers de la Floride : « Qu’est-ce qu’on fait ? »

Spencer Carbéry a été patient avec son équipe pendant la majeure partie de la saison. Il a prêché à ses joueurs de faire confiance au processus après un début de match désastreux de cinq matchs qui les a placés bon dernier dans la division métropolitaine. Et il a fait tout son possible – tout en étant honnête avec les médias sur ce qu’il voit – pour défendre, encourager, ou peut-être parfois détourner ses réponses pour protéger ses joueurs.

Mais la défaite en prolongation de mercredi contre les Panthers de la Floride – l’une des équipes les plus talentueuses de la Conférence de l’Est – était un animal différent (jeu de mots). destiné). Un Carbery frustré a cité des noms et dénoncé des erreurs « ahurissantes » et « flagrantes » avec la rondelle lors de sa conférence de presse d’après-match, démontrant ainsi son dynamisme compétitif.

Prenons par exemple le vainqueur du match en prolongation des Panthers 15 secondes après le début du match.

“Kuzy n’est pas en position”, a déclaré Carbery, sans mâcher ses mots. « Il a couru sur la glace et a ensuite perdu une course à pied. Si vous voulez courir sur la glace, vous ne pouvez pas être battu et il a été battu.

Le pivot russe, regardant Evan Rodrigues des Panthers sur le point de sortir de derrière leur propre filet, a été pris au dépourvu et nonchalant alors que Sam Reinhart sprintait sur la glace sur l’aile droite. Une passe rapide à Aleksander Barkov au centre de la glace a rapidement créé un deux contre un où Reinhart, le meilleur buteur des Panthers, a battu Darcy Kuemper qui rétrécissait dans le filet sur son coup droit.

Disponibilité complète des médias d’après-match avec l’entraîneur-chef Spencer Carbery après le match de ce soir contre la Floride.#CapsChats pic.twitter.com/rEdkCMY6ux – Capitales de Washington (@Capitals) 9 novembre 2023

Aliaksei Protas n’a pas non plus pu échapper à la colère de Carbery, après que l’attaquant biélorusse ait offert une réponse clichée après le match sur la façon dont les Caps doivent apprendre à mieux jouer avec l’avance.

“Ouais, je ne sais pas si je suis d’accord avec lui parce que je peux vous le dire, nous n’avons pas beaucoup mené cette année”, a déclaré Carbery en affichant un rire frustré. «Je ne connais donc pas exactement la taille de l’échantillon dont il s’agit. Qu’avons-nous eu pendant cinq minutes ce soir ? Nous marquons, [Carbery looks at game sheet] nous l’avons eu pendant sept minutes.

« Peut-être que les trois minutes du début de la troisième étaient bonnes. Nous avons commencé à paniquer un peu et avons montré notre jeunesse dans certaines situations où nous l’avons simplement jetée. Donc je veux dire, une observation juste ce soir dans une situation de trois minutes. Nous devons prendre davantage l’avantage, c’est ce sur quoi je me concentre.

[Editor’s note: The Capitals had the lead for 2:07 in the first period and 7:42 between the second and third periods.]

Les Capitals ont marqué le premier but du match – une passe d’Anthony Mantha qui a dévié dans le filet – et n’ont été menés que pendant neuf minutes et 28 secondes au total en temps réglementaire. Carbery a admis qu’il avait aimé la première période des Capitals « pendant environ 17 minutes et demie », mais il n’était pas satisfait des deuxième et troisième périodes.

“Nous avons commis des erreurs flagrantes avec la rondelle qui sont tout simplement impossibles à commettre contre une équipe comme eux, surtout contre leurs meilleurs joueurs qui le ressentent tous ce soir et bourdonnent”, a déclaré Carbery. «Nous venons de faire des jeux vraiment époustouflants avec la rondelle, des décisions avec la rondelle, des trucs de position en deuxième et troisième période. Nous avons eu quelques regards. Mais pas à la hauteur de nos standards et de ce dont nous sommes capables.

“Vous ne pouvez pas simplement perdre un gars et abandonner une écoute clandestine”, a-t-il ajouté. « On ne peut pas mettre la rondelle sur glace quand on est déjà fatigués. Et il y a des options. Allez au moins patiner derrière le filet, arrêtez-vous, attendez et dites « Ouf, laissez-moi me réinitialiser ici ». Et c’est ce que j’avais l’impression que nous faisions dans des situations où vous vous demandiez simplement : « Qu’est-ce qu’on fait ? »

Quant aux Capitals qui ont perdu un cinquième but en sept matchs en raison d’un hors-jeu ou d’une interférence du gardien de but, Carbery ne pouvait que rire d’un rire terrorisé.

“Nous allons commencer à travailler sur des exercices pour rester en jeu et rester à l’écart du gardien de but”, a-t-il déclaré sarcastiquement. “Ouais. Je n’y mets pas grand chose. C’est juste une série de malchance. Nous avons d’autres soucis que nous pouvons corriger.

Capture d’écran : @Capitals/X