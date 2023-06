SPEFL-SC lance un programme unique d’autodéfense pour les femmes du Jammu-et-Cachemire

Le Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council (SPEFL-SC), sous l’égide du Ministère du développement des compétences et de l’entrepreneuriat et de la National Skill Development Corporation, a lancé un programme holistique pour les femmes qui met l’accent sur l’importance de l’autodéfense et l’autonomie.

Suite au succès de leur programme pilote mené dans le district de Kupwara au Jammu-et-Cachemire l’année dernière où 300 femmes étaient présentes, SPEFL-SC reviendra au Jammu-et-Cachemire avec un autre programme complet d’autodéfense à partir du 1er juillet. Le programme de 12 jours se déroulera dans le district de Kupwara et vise à former plus de 1800 jeunes femmes à l’autodéfense et à l’autonomie. Les programmes d’autodéfense de SPEFL-SC ont déjà travaillé avec et éduqué plus de 15 000 jeunes femmes, et 10 000 autres sont actuellement en formation, à travers le pays.

« L’autodéfense est une compétence très importante pour les jeunes femmes de notre pays, et il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un cours ou d’un programme qui vous apprend à réagir de manière agressive. Ce que nous devons comprendre, c’est qu’œil pour œil rend le monde aveugle et qu’il existe des moyens de sortir de situations dangereuses sans être agressif », a déclaré Tahsin Zahid, PDG de SPEFL-SC.

« Après la réponse écrasante que nous avons reçue en septembre-octobre de l’année dernière, où environ 300 femmes ont suivi le cours qui a été dispensé en plusieurs lots, nous lancerons encore un autre programme complet en juillet qui vise à éduquer près de 2000 jeunes femmes sur l’autodéfense », Zahid a ajouté.

Le cours SPEFL-SC a été conçu pour enseigner l’autonomie et aider les jeunes à se sortir de situations délicates de la vie réelle. Cette formation est importante car elle aide à autonomiser les femmes et augmente de manière holistique les niveaux de confiance.

« L’apprentissage de l’autodéfense instille la confiance en soi chez les filles. Au fur et à mesure qu’ils développent des compétences dans leurs capacités à se protéger, ils acquièrent une plus grande confiance en leurs propres capacités. Cette confiance en soi peut également avoir des effets positifs dans d’autres aspects de leur vie, tels que les études et les relations personnelles », a déclaré Humaira Rehman, l’une des participantes au programme de formation à l’autodéfense.

« La formation à l’autodéfense favorise un sentiment d’autonomie chez vos filles. Ils prendront confiance en leurs capacités à gérer des situations difficiles et développeront une confiance en leurs propres forces et capacités. Cette autonomisation peut avoir un impact positif sur leur estime de soi et leur bien-être général », a déclaré Gh Nabi Wani, père de l’un des participants au programme de formation à l’autodéfense.

Le cours enseigne aux jeunes femmes diverses méthodes qu’elles peuvent utiliser pour éviter des situations dangereuses et explique également l’importance d’utiliser ces compétences. Le programme de formation enseigne aux étudiants à diffuser des moments potentiellement volatils avec confiance et calme, et n’encourage pas la violence ou la bagarre comme mode de défense.

« L’autodéfense est essentielle et les programmes conçus par SPEFL-SC sont faits de telle manière que la personne qui en fait partie devient plus autonome et éduquée sur la façon dont elle peut rester calme sous la pression et s’en sortir indemne, », a déclaré Jabeena Akhter, l’une des formatrices du programme d’autodéfense.