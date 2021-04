Les gens affluent toujours pour regarder des événements sportifs en direct et le plus souvent, ils ne sont pas les seuls attirés par les sites sportifs. Les sports de plein air nécessitent des espaces de jeu ouverts assez grands que les animaux sont susceptibles d’attirer. Alors qu’ils peuvent errer à la recherche d’un repas facile ou même pour faire une brève apparition interrompant des événements sportifs, qui ne sont pas seulement un joli événement, mais nous donnent également des moments amusants à chérir.

De nos jours, grâce à l’ère numérique, de tels événements sont filmés et se retrouvent sur nos comptes de médias sociaux, où ils trouvent une renommée éphémère. Un incident récent de l’Utah, aux États-Unis, montre un sprinter à quatre pattes volant la vedette dans une finition captivante d’une compétition d’athlétisme au lycée samedi.

Selon Le rapport The Guardian, certains des sprinteurs de Logan High School ont été surclassés au Grizzly Invitational à Logan lorsque leur coureur principal a été rencontré par un challenger rapide. Au cours de la dernière étape de la course de relais 4 × 200 mètres d’une fille, le chien de compagnie identifié « Holly » a couru sur la piste pour faire de ce qui était une victoire à pied un appel serré.

Dans le clip vidéo, on peut voir Holly se détacher de son propriétaire près du dernier virage, avant de dépasser les deuxième, troisième et quatrième coureurs. Elle a ensuite dépassé Grace Laney du lycée Logan dans la ligne droite et l’a finalement battue.

Regardez-le ici:

Le clip divertissant partagé par le site Web d’athlétisme MileSplit décrit la course du chien comme la «meilleure jambe d’ancrage de tous les temps», recevant plus de 80 000 vues sur YouTube.

De plus, la vidéo montre que la foule rassemblée éclate de rire alors que Holly dépasse Laney juste avant la ligne d’arrivée, la faisant presque trébucher dans le processus. Cependant, les officiels de la course n’ont pas désigné Holly comme vainqueur, mais c’est Laney qui a réussi un temps de 1 minute 59,27 secondes. Étonnamment, Holly a couru les 100 derniers mètres de la course en 10,5 secondes environ.

