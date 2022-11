Speedoc, basé à Singapour, empoche 28 millions de dollars pour étendre le modèle d’hôpital virtuel

Le fournisseur de soins de santé basé sur la technologie Speedoc de Singapour a levé 28 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de pré-série B dirigé par ses nouveaux investisseurs Bertelsmann Investments, Shinhan Venture Investment et Mars Growth.

Son précédent investisseur, Vertex Ventures Southeast Asia & India, qui a dirigé son cycle de financement de série A de 5 millions de dollars en 2020, a également rejoint ce dernier cycle d’investissement.

CE QU’IL FAIT

Fondée en 2017, Speedoc est une clinique virtuelle qui offre une gamme de services de soins à domicile mobiles, y compris des consultations de télésanté, des visites de médecins et d’infirmières sur place, des services hospitaliers virtuels et des services d’ambulance. Il est actuellement présent dans neuf villes à travers Singapour et la Malaisie.

L’entreprise est également l’un des partenaires technologiques du projet pilote de deux ans du Soins hospitaliers mobiles à domicile initiative du Bureau pour la transformation des soins de santé du ministère de la Santé.

À QUOI ÇA SERT

Ce nouvel investissement permettra à Speedoc de rechercher davantage de collaborations avec des acteurs de la santé privés et publics pour étendre son modèle de soins à domicile mobiles. Son programme d’hôpital virtuel H-Ward est une plateforme intégrée gérée et surveillée par une équipe de soins dédiée 24h/24 et 7j/7 qui combine divers services pour les soins hospitaliers à domicile.

APERÇU DU MARCHÉ

L’écosystème de santé numérique centré sur le consommateur en Asie fait passer la croissance globale du marché de la santé numérique de la région à 100 milliards de dollars d’ici 2025, contre 37 milliards de dollars en 2020, selon les projections de McKinsey & Co.

Les autres acteurs des technologies de la santé de Speedoc à Singapour, MiyaHealth et Ordinary Folk ont ​​également attiré des investissements au début de cette année pour étendre leurs offres à travers la région.

Ailleurs en Asie, des entreprises de santé numérique comme Jio Health et Med247 au Vietnam, la société indienne de télésanté Truemeds et la société de télésanté basée à Sydney Eucalyptus, ont également réalisé des investissements respectifs au cours des derniers mois.

ENREGISTREMENT

“La fourniture et la prestation de soins de santé en Asie du Sud-Est sont sur le point de connaître d’énormes changements au cours de la prochaine décennie. Nous pensons que les champions du modèle de soins de santé Speedoc seront plus largement adoptés pour combler le déficit de soins de santé dans la région”, a commenté Jinsoo Lee, directeur de Shinhan Venture Investment.

“La poussée vers les hôpitaux virtuels complétera et garantira de meilleurs taux d’utilisation des hôpitaux, permettant au personnel médical de s’occuper de conditions potentiellement mortelles de manière plus efficace”, a déclaré le Dr Shravan Verma, PDG et co-fondateur de Speedoc, également noté.