Spéculations sur Dwayne « The Rock » Johnson se dirigeant vers le WWE Bad Blood PLE 2024

Alors que Cody Rhodes et Roman Reigns vs. The Bloodline seraient censés être l’événement principal du WWE Bad Blood PLE 2024, il y a eu des spéculations sur la possibilité d’une apparition de Dwayne « The Rock » Johnson. Juste après son interview sur Le spectacle de Pat McAfee plus tôt cette semaine, McAfee a déclaré à Cody qu’il avait entendu dire que « le grand gars » revenait. Cody a répondu : « Lequel ?

Pat McAfee : « J’ai entendu dire que le grand gars reviendrait cette semaine. » Cody Rhodes : « Lequel ? Pat McAfee : « Vous m’en avez assez dit ! » EST-CE QUE LE ROCK RETOURNE À BAD BLOOD ??!?!?🚨🚨🤯🤯 pic.twitter.com/8kIAJFjK9M – #WeWantCody (@WeWantCody_) 2 octobre 2024

Les spéculations sur The Rock ont ​​été alimentées par sa dernière publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il a indiqué qu’il se trouvait en Géorgie, le même État où Bad Blood aura lieu samedi. Rock a écrit ce qui suit…

« Gros match de football ce soir alors que les Wildcats du lycée Apalachee entrent sur le terrain pour leur premier match à domicile depuis la fusillade de masse dans leur école il y a environ un mois.

Ces joueurs, entraîneurs, professeurs, toute la communauté et TOUS les étudiants d’Apalachee sont le symbole de la résilience, de l’amour et de la force.

Je leur ai promis que je serais là ce soir pour eux – et je le ferai.

Gagner ou perdre, ces enfants Apalachee sont déjà invaincus.

A ce soir, ALLONS-Y.

💪🏾❤️

#apalachee

#remontoir

#Géorgie »