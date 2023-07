Spectrum se classe au premier rang du test national de vitesse Internet à large bande

Dans la course à la vitesse du haut débit, chaque fournisseur de services Internet veut revendiquer le titre de plus rapide d’Amérique. Au deuxième trimestre de 2023, cette société était Spectrum, selon Ookla, un Test de vitesse Internet fournisseur qui collecte des données avec son Speedtest.net outil. Crumpe utilise fréquemment ses conclusions pour aider à éclairer nos idées sur Avis sur les fournisseurs d’accès à Internet. Bien sûr, lorsqu’il s’agit de services à large bande, il existe de nombreuses variables – et vos propres résultats peuvent varier.

Spectrum Internet, le service Internet par câble de Charter Communications, a maintenu sa position avec une vitesse de téléchargement médiane de 243 mégabits par seconde, en hausse par rapport à sa marque précédente de 235 Mbps. Cela le place juste devant le deuxième FAI, Barreur, qui a terminé le deuxième trimestre de 2023 avec une vitesse de téléchargement médiane d’environ 242 Mbps, un bond significatif par rapport aux 219 Mbps enregistrés plus tôt dans l’année. En fait, sur les sept fournisseurs répertoriés en haut des graphiques, seuls AT&T a enregistré un plus grand bond au cours des trois derniers mois, passant de 180 Mbps – et la septième place sur le graphique – à 210 Mbps et une quatrième place.

Pour être éligible à l’étude d’Ookla, un fournisseur doit être cité dans 3 % ou plus du total des données de test collectées au cours de la fenêtre de trois mois. Cela signifie que certains fournisseurs régionaux ultra-rapides pourraient offrir des vitesses de téléchargement médianes supérieures à celles incluses dans l’étude, mais n’ont pas une base d’installation suffisamment élevée pour atteindre le seuil.

Cela soulève la question suivante : le statut actuel de Spectrum en tant qu’Ookla fournisseur internet le plus rapide cela signifie-t-il qu’il offre les forfaits Internet les plus rapides à travers le pays ? Pas exactement. Cela donne une preuve supplémentaire de la cohérence d’un Internet par câble connexion. Par exemple, le plan le plus rapide que Spectrum propose à l’échelle nationale est une offre gigabit qui culmine à 940 Mbps. Cela ne se compare pas au niveau Internet par fibre optique de 5 gigabits qu’AT&T et Frontière peut offrir des clients dans plus de 100 villes à travers les États-Unis. Cependant, les deux fournisseurs ont également répandu Forfaits ADSL à travers leur empreinte nationale. Non seulement le DSL est bien inférieur au internet fibremais il manque également de câble.

Le tableau d’Ookla des fournisseurs les plus rapides pour les vitesses de téléchargement raconte une histoire différente. Okla

Comme nous le soulignons dans les critiques des FAI de CNET, les données de test de vitesse peuvent donner un aperçu décent de la façon dont votre connexion Internet se produit à un moment donné, mais ce n’est pas définitif. De nombreux facteurs ont un impact sur un test de vitesse, notamment si vous utilisez ou non une connexion Wi-Fi ou Ethernet câblée, l’heure de la journée à laquelle vous exécutez le test et d’autres variables.

À noter également : ce n’est pas parce qu’Ookla rapporte que la vitesse de téléchargement médiane de Spectrum est de 243 Mbps que tous les clients de Spectrum obtiendront les mêmes résultats. Il s’agit plutôt d’une référence qui montre ce qu’un client américain « typique » peut attendre de son FAI.

Un porte-parole d’Ookla a déclaré à CNET par e-mail que le rapport d’Ookla vise à « représenter plus précisément les performances typiques que les consommateurs expérimentent réellement sur un réseau ».

Nous allons regarder pour voir si Internet domestique 5G services — comme Internet résidentiel T-Mobile (qui compte aujourd’hui plus de 3 millions de clients) ou Internet résidentiel 5G de Verizon – peut franchir le seuil de 3% et avoir un impact sur ces chiffres nationaux plus tard cette année.