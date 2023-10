Sky Elements Drone Shows a mis à jour ses performances de spectacles de lumière de drones pour inclure davantage de pièces pyrotechniques. L’entreprise propose ses services à Saint-Louis et dans d’autres régions du Missouri

North Richland Hills, Texas–(Newsfile Corp. – 28 octobre 2023) – Suite à leur récente apparition dans le Sky Wars: US Invitational Fireworks Championship de la Missouri Pyrotechnics Association, Sky Elements Drone Shows a commencé à intégrer davantage de feux d’artifice et d’autres pièces pyrotechniques dans leurs antennes. les performances.

Spectacles de lumière de drones de Saint-Louis avec feux d’artifice : divertissement événementiel annoncé

Bien que les drones aient été utilisés ces derniers temps comme alternative aux feux d’artifice, Sky Elements Drone Shows estime que les pièces pyrotechniques peuvent être utilisées pour améliorer les spectacles de lumière des drones, un fait que la société a démontré lors de sa performance Sky Wars. La mise en œuvre de boules de feu à essence, de feux d’artifice au sol et d’autres formes de pièces pyrotechniques permet d’obtenir des effets uniques et immersifs que les drones ne peuvent pas obtenir seuls, notamment certains types d’images et de changements de température correspondant à la scène représentée.

Sky Elements Drone Shows reconnaît qu’il peut y avoir des inquiétudes concernant l’utilisation combinée de pièces pyrotechniques et de drones, c’est pourquoi ils donnent la priorité à la sécurité avant tout. Leurs drones sur mesure sont construits avec du matériel de vol robuste et des systèmes de communication fiables, leur permettant de rester stables par vent traversier et de maintenir une trajectoire de vol précise. Toute la technologie de l’entreprise est conçue avec diverses redondances et sécurités intégrées pour garantir qu’aucun accident ne se produise. De plus, les pilotes de drones chevronnés du Sky Elements Drone Show possèdent une vaste expérience de travail avec des feux d’artifice à grande échelle, ce qui leur confère une connaissance approfondie des pratiques de sécurité nécessaires à de telles performances aériennes.

Dans le cadre de leurs services, Sky Elements Drone Shows peut produire ses propres spectacles de lumière ou travailler avec les organisateurs d’événements pour coordonner les temps de vol de leurs drones afin d’une intégration transparente dans des performances plus importantes. Ils fournissent également à leurs clients des services de conception de spectacles personnalisés et de production photo et vidéo.

À propos des spectacles de drones Sky Elements

En tant que leader américain du divertissement aérien, Sky Elements Drone Shows a proposé ses spectacles de lumière pour des événements communautaires, des équipes sportives, des entreprises, des artistes et de grandes marques à travers le pays. L’entreprise espère avoir davantage d’opportunités de collaboration avec l’industrie des feux d’artifice à l’avenir.

“Nos racines remontent à l’industrie des feux d’artifice. Nous aimons toujours travailler main dans la main avec les gens de la communauté des feux d’artifice”, déclare Rick Boss, président de Sky Elements Drone Shows. “Avoir la possibilité d’intégrer des drones et des feux d’artifice est quelque chose que nous chérissons vraiment.”

Les parties intéressées peuvent en savoir plus sur les spectacles de drones Sky Elements en visitant https://skyelementsdrones.com/

Informations de contact:

Nom : Rick Boss

Courriel : [email protected]

Téléphone : 1-817-286-3400

Organisation : Spectacles de drones Sky Elements

Adresse : 3819 Rufe Snow Dr #203, North Richland Hills, TX 76180, États-Unis

Site web: https://skyelementsdrones.com/

