Spectacle nuptial de Manish Malhotra : Ranveer Singh a une conversation rapide avec les Ambanis au milieu d’une promenade sur la rampe ; la vidéo devient virale [WATCH]

La soirée d’hier était glamour ! Manish Malhotra Le spectacle de couture nuptiale a eu lieu au Jio World Convention Center avec Alia Bhatt et Ranveer Singh comme vedettes. Avant la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Alia Bhatt et Ranveer Singh ont montré leur chimie en marchant sur la rampe en portant des tenues exquises de Manish Malhotra. Alia Bhatt avait l’air magnifique dans un lehenga tandis que Ranveer Singh avait l’air pimpant dans un sherwani. L’événement a réuni de nombreuses célébrités, dont The Ambanis.

Ranveer Singh accueille les Ambanis au milieu de la rampe d’accès

De nombreuses vidéos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Dans une de ces vidéos, nous voyons Ranveer Singh s’arrêter pour parler à Mukesh Ambani, Isha Ambani et d’autres. Au milieu de la promenade sur la rampe, il s’est assuré d’avoir une conversation rapide avec les Ambanis et on peut dire que leur conversation était drôle car Isha ne pouvait pas s’arrêter de rire. Il y a une autre vidéo dans laquelle les fans ont pu voir Deepika Padukone saluer gentiment Mukesh Ambani, Karan Johar et bien d’autres. Deepika Padukone avait l’air impeccable dans un magnifique sari en filet avec un chemisier séquencé.

Découvrez la vidéo de Ranveer Singh et Deepika Padukone ci-dessous :

De nombreuses célébrités de Bollywood ont assisté au défilé de mode nuptiale de Manish Malhotra. Kajol, Nora Fatehi, Karan Johar, Khush Kapoor, Arjun Kapoor, Huma Qureshi, Rakul Preet Singh et bien d’autres ont assisté au grand événement et l’ont transformé en une affaire étoilée.

Une autre vidéo de l’événement qui est devenue virale sur les réseaux sociaux est celle de Ranveer Singh embrassant sa femme Deepika Padukone au milieu de la rampe d’accès. Les internautes sont bouleversés par son geste et disent que cet homme ne laisse jamais l’occasion de faire en sorte que sa femme se sente spéciale. C’est vrai!

Parlant de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, le film d’Alia Bhatt et Ranveer Singh arrivera en salles le 28 juillet 2023. Il s’agit d’un film de Karan Johar réalisé dans le plus pur style Bollywood. De la romance, du drame à Alia Bhatt dansant dans des saris en mousseline de soie, tout y est. On s’attend à ce que le film gagne bien au box-office. Attendons et regardons !