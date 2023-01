Spectacle nocturne exclusif Marvel avec 500 drones dans un parc Disney

Les fans de Marvel qui auront la chance de visiter Disneyland Paris dans les mois à venir se délecteront du spectacle nocturne exclusif Avengers : Power the Night.

Le spectacle de lumière, qui se déroule tous les soirs du 28 janvier au 8 mai, utilise 500 drones pour projeter des images de Captain America, Captain Marvel, Iron Man, Hulk, Scarlet Witch, Shang-Chi et d’autres super-héros sur la Tour de la Terreur du Parc Walt Disney Studios. C’est le pendant français des studios Hollywood de Disney World. Le spectacle pourrait rappeler aux fans les illusions de Mysterio dans Spider-Man de 2019: loin de chez soimais sans danger.

L’imagerie est soutenue par de la musique, des lumières et des effets pyrotechniques qui recréent le Univers cinématographique Marvel ambiance. La bande originale du spectacle sera composée de partitions emblématiques réorchestrées aux studios Abbey Road à Londres.

UN spectacle similaire arrivé quand Campus des Vengeurs ouvert à Paris en juillet. La zone sur le thème de Marvel comprend les manèges Avengers Assemble: Flight Force (un nouveau thème de Rock ‘n’ Roller Coaster des années 90 avec Aerosmith) et Spider-Man Web Adventure.

L’homologue américain de la région, dans Disney California Adventure, comprend les manèges Guardians of the Galaxy : Mission Breakout et Web Slingers : A Spider-Man Adventure (il y a aussi Les Gardiens de la Galaxie : Retour Cosmique dans le parc Epcot de Disney World). Une extension à venir ajoutera un manège sur le thème du multivers qui vous emmènera dans une réalité alternative où le supervillain Thanos a triomphé.

Le spectacle de lumière Avengers fera partie de la finale des célébrations du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Le premier spectacle de drones a eu lieu lorsque la société a lancé ses festivités marquantes en avril dernier, selon AV Magazine, avec le spectacle “Disney D-Light” projetant un contour géant des oreilles de Mickey Mouse regardant autour du château de la Belle au bois dormant du parc principal. Ce spectacle reviendra le 12 avril, a annoncé Disney mercredi.

Ces émissions utilisent des modèles personnalisés légers basés sur des quadricoptères Parrot BeBop 2, avec neuf LED RGBW fournissant un éclairage, a noté AV Magazine en 2022.

L’année dernière, la société a déclaré au registre du comté d’Orange qu’elle étudiait la possibilité de amener le spectacle de drones dans les parcs américains. Disney Springs en Floride a organisé une émission similaire pour sa saison des fêtes 2016, mais ils ne se produisent pas régulièrement.

Entrez dans l’espace à bord du Disney’s Star Wars Galactic Starcruiser Hotel Voir toutes les photos