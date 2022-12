Spectacle historique de Neeraj Chopra et CWG Stars mais Dope Cases Shame India

Neeraj Chopra a continué à évoquer des performances de scénario historique, inspirant Avinash Sable et Murali Sreeshankar dans leur quête du succès mondial, mais la menace séculaire de la drogue a de nouveau relevé sa tête laide et fait honte à la nation sur la scène mondiale.

Au moins six athlètes indiens de haut niveau ont été arrêtés pour avoir consommé des drogues interdites et la préparation des Jeux du Commonwealth de Birmingham, comme d’habitude, a été entachée par une série de cas de dopage positifs.

Le légendaire sauteur en longueur Anju Bobby George, également vice-président senior de la Fédération indienne d’athlétisme, a lâché une bombe, affirmant que des athlètes qui s’entraînaient à l’étranger rapportaient des médicaments interdits pour les distribuer à certains de leurs collègues.

Chopra, 24 ans, l’affiche de l’athlétisme indien, a poursuivi ses exploits après sa médaille d’or historique au lancer du javelot aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Il a remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde aux États-Unis en juillet pour devenir le deuxième Indien après Anju – qui a remporté une médaille de bronze lors de l’édition parisienne de 2003 – à remporter une médaille lors de la pièce maîtresse.

En septembre, il est devenu le champion de la Diamond League en remportant la finale de la prestigieuse série de réunions, ajoutant une autre “première” à son nom.

Chopra, cependant, n’a pas pu défendre sa médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham en raison de la blessure « mineure » à l’aine qu’il a subie lors des Championnats du monde.

Ce fut une autre année mouvementée pour Chopra, mais il n’a pas pu franchir la barre des 90 m. Il est passé terriblement près avec son lancer de 89,94 m lorsqu’il a terminé deuxième de l’étape de Stockholm de la prestigieuse Diamond League.

Le Pakistanais Arshad Nadeem a fait l’impensable en battant le champion du monde Anderson Peters avec un lancer monstre de 90,18 m pour l’or CWG, devenant ainsi le deuxième Asiatique après Chao-Tsun Cheng de Chinese Taipei à entrer dans le club exclusif de 90 m.

En l’absence de Chopra, il a été laissé au steeplechasseur Sable et au sauteur en longueur Sreeshankar de mener le défi indien dans le CWG où la compétition est presque de niveau mondial dans certaines épreuves. Ils ont admirablement bien réussi en remportant chacun une médaille d’argent dans des exploits historiques.

Sreeshankar a raté l’or d’un cheveu tandis que Sable a mis fin à l’hégémonie des Kenyans qui ont remporté les trois médailles du 3000 m steeple masculin depuis le CWG 1998.

Mais le plus remarquable a été le doublé d’Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker au triple saut masculin, qui a aidé l’Inde à remporter sa deuxième meilleure récolte de médailles après le Delhi CWG 2010 avec une médaille d’or, quatre d’argent et trois de bronze.

Le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar qui a rejoint l’équipe indienne du CWG après une ordonnance de la Haute Cour de Delhi a également remporté une médaille de bronze.

Les autres médaillés étaient Annu Rani (bronze au lancer du javelot féminin), Priyanka Goswami (argent au 10 000 m marche féminin) et Sandeep Kumar (bronze au 10 000 m marche masculin).

L’Inde a également remporté trois médailles aux Championnats du monde U-20 en Colombie avec le quart de mille Rupal Chaudhary, la fille d’un fermier originaire du district de Meerut dans l’Uttar Pradesh, remportant deux médailles.

Alors même que l’Inde émerge comme une force avec laquelle il faut compter sur la scène mondiale de l’athlétisme, une série de cas positifs de dopage très médiatisés ont terni l’impressionnante performance sur le terrain.

Kamalpreet Kaur, qui avait terminé sixième de la finale féminine du lancer du disque aux Jeux olympiques de Tokyo après une amélioration drastique de son record personnel l’année dernière, a été testée positive pour un stéroïde et l’unité d’intégrité de l’athlétisme lui a imposé une interdiction de trois ans jusqu’en mars 2025.

Cela a été suivi par l’interdiction du lanceur de javelot olympien Shivpal Singh pendant quatre ans jusqu’en 2025 après avoir été testé positif au stéroïde Metandieonone en octobre 2021.

Juste avant les championnats du monde et le CWG, est arrivée la nouvelle de cas positifs de dopage du meilleur sprinter Sekar Danalaxmi et Aishwarya Babu, qui avaient créé un record national de triple saut lors des championnats nationaux inter-États en juin.

Le quart de mille MV Jilna a été nommé pour la première fois dans l’équipe CWG et a ensuite été discrètement retiré après avoir été testé positif à une drogue interdite.

MR Poovamma, vétéran du quart de mille et lauréate d’Arjuna, a également rejoint le “Hall of Shame” des athlètes dopés avec le comité d’appel antidopage de la NADA qui lui a infligé une suspension de deux ans pour avoir été testé positif à la méthylhexaneamine stimulante l’année dernière.

Le lanceur de disque Navjeet Kaur Dhillon a été le dernier athlète de haut niveau à être pris dans le filet anti-dopage.

Quelques légendes de l’athlétisme comme Praveen Sobti, qui a joué le personnage de « Bheema » dans la série télévisée à succès « Mahabharat » et médaillé aux Jeux asiatiques et au CWG, ont rendu leur dernier souffle l’année dernière.

La “fille dorée” de l’Inde, PT Usha, qui a mis le feu aux niveaux national et continental dans les années 1980 en plus d’avoir raté une médaille olympique d’un cheveu en 1984, a été élue sans opposition à la présidence de l’Association olympique indienne.

