Spectacle effrayant d’un plongeur attaqué par un requin

Internet regorge de vidéos, où l’on voit des animaux attaquer des humains. Parfois, ce sont les humains qui les provoquent, mais ils sont aussi pris par surprise lorsqu’un prédateur se faufile par derrière et tente de les déchirer. Une de ces vidéos, montrant un plongeur attaqué par un requin, devient virale sur Twitter.

La légende disait : “Rencontre effrayante entre un plongeur et un requin dans de mauvaises conditions de visibilité”. On peut voir le plongeur se tourner vers la caméra sous l’eau, très probablement pour prendre la pose. L’eau n’est pas assez claire pour la visibilité. Un requin attaque sournoisement le plongeur alors qu’il se tourne vers la caméra. L’animal venant vers le plongeur par derrière n’est pas visible pour lui ou le vidéaste tant que le prédateur n’est pas trop proche. Cela terrifie les deux hommes. Mais heureusement, le requin rate sa chance car l’homme esquive en se baissant. La vidéo se termine avec l’homme esquivant, et personne ne semble être blessé.

Les images sous-marines sont devenues virales sur la plateforme de microblogging avec plus de 26 vues lakh. Le tweet lui-même a eu plus de 78 lakh vues et plus de 49 000 likes. Les gens dans les commentaires ont discuté de l’incident.

Un utilisateur a commenté: “C’est étrangement une interprétation réelle d’une scène dans la version romancée de Jaws 2.” Un autre utilisateur a écrit: «Ce n’est pas si grave, nagez avec les requins, attendez-vous à ce que les requins soient aussi intéressés que vous. J’adore votre page cependant, super vidéos.

Un troisième utilisateur a déclaré : « Je suis plus intéressé par son équipement. Pas de réservoir. Cela pourrait être un cordon ombilical mais je n’en ai jamais vu qui ressemble à ça ou qui va à une ceinture. Y a-t-il des plongeurs commerciaux ici qui peuvent expliquer cela ? »

Beaucoup d’autres ont trouvé la vidéo terrifiante et ils auraient souhaité que personne n’ait vécu quelque chose de similaire.

