Spectacle du Norris Cultural Arts Centre pour lancer le St. Charles Jazz Weekend – Shaw Local

Quatre des stars du jazz les plus brillantes de Chicago aideront à lancer le St. Charles Jazz Weekend, qui se déroule du jeudi au dimanche.

Le pianiste Jeremy Kahn, le saxophoniste/clarinettiste Eric Schneider, le bassiste Dennis Carroll et le batteur George Fludas se produiront à 19h30 vendredi au Baker Community Center, 101 S. Second St. (Route 31) au centre-ville de St. Charles.

A Swingin’ Affair with Jeremy Kahn and the Chicago All-Stars est produit par le Norris Cultural Arts Center. Pour plus d’informations et un lien vers la billetterie en ligne, visitez NorrisCulturalArts.com.

Chaque détenteur de billet recevra des coupons pour des boissons gratuites, notamment de la bière, du vin et des boissons non alcoolisées. Week-end de jazz de la Saint-Charles est produit par la St. Charles Business Alliance.

« Faire l’expérience de l’un de ces quatre talents uniques vaudrait le prix d’admission », a déclaré le président du Norris Cultural Arts Center, James Collins, dans un communiqué de presse du Norris Cultural Arts Center. « Les entendre ensemble est un plaisir rare dont il est difficile de mettre une étiquette de prix. Si vous êtes un fan de jazz ou quelqu’un qui apprécie les talents rares et de haut niveau, vous ne voulez pas manquer Jeremy Kahn et les Chicago All-Stars.