Spectacle de transformation des axes E4 avec un animateur célèbre dans le dernier remaniement de la programmation

L’E4 a mis fin à une émission de transformation avec un animateur célèbre lors du dernier remaniement de la programmation.

Send Nudes Body SOS a été hébergé par Vogue Williams et a offert aux membres du public aux prises avec des blocages corporels la possibilité de voir à quoi ils pourraient ressembler s’ils poursuivaient la chirurgie esthétique souhaitée via des avatars animés en 3D.

[caption]

[caption]

Cependant, l’E4 a décidé de ne pas renouveler le programme pour une deuxième série.

Un porte-parole de Channel 4 a révélé à TV Zone : « Chaque année, Channel 4, comme tous les diffuseurs, prend des décisions sur les émissions à suspendre, à reprendre ou à conclure pour s’assurer que nous innovons toujours et offrons aux téléspectateurs la meilleure gamme de programmes.

« La décision de ne pas remettre en service Send Nudes: Body SOS n’était pas financière. »

Bien que la suppression de Send Nudes ne soit pas une question de finances, Channel 4 a réduit un certain nombre d’autres émissions ces dernières semaines pour essayer d’équilibrer les comptes.

Le réseau a pris une série de grandes décisions ces derniers temps, supprimant SAS: Who Dares Wins, Four Weddings et Scared Of The Dark.

Il a été révélé précédemment que Channel 4 annulait des émissions à la onzième heure, demandait aux fournisseurs de repenser les budgets à mi-parcours et repoussait les projets jusqu’à l’année prochaine dans le but de faire face aux coûts.

Khalid Hayat, directeur de la stratégie de Channel 4, a déclaré à un comité de législateurs plus tôt ce mois-ci: «Notre priorité tout au long de cette période est de préserver les émissions autant que possible, de minimiser toute interruption ou annulation de la mise en service et toutes les décisions que nous prenons concernent assurer la durabilité et assurer la durabilité de la livraison des mandats de Channel 4. »

Parmi les autres émissions qui ont été supprimées récemment, citons The Big Breakfast, qui était animé par Mo Gilligan et AJ Odudu.

Le programme légendaire, qui a été diffusé à l’origine tout au long des années 1990 et au début des années 2000, est revenu pour une édition unique en 2021 avant de profiter d’une diffusion estivale le samedi matin l’année dernière.

Pendant ce temps, The Big Narstie Show, qui présentait Mo en tant que co-animateur, a également été annulé après cinq séries, diffusées pour la première fois en 2018.