Spectacle de superstar de la WWE : John Cena s’apprête à faire équipe avec Seth Rollins lors de son premier match à Hyderabad, en Inde

John Cena, 13 fois champion du monde, devrait participer au dernier événement de la WWE à Hyderabad, en Inde, appelé Superstar Spectacle. Il fera équipe avec l’actuel champion du monde des poids lourds pour affronter Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci d’Imperium.

L’événement très attendu en Inde aura lieu le 8 septembre 2023 au stade couvert GMC Balayogi à Hyderabad.

John Cena participera à un match après un certain temps. Le lutteur ne fait plus partie de la liste régulière depuis Wrestlemania 33. Il a maintenant fait avancer sa carrière avec divers rôles d’acteur comme dans la franchise Fast and Furious ainsi que dans le personnage de DC, Peacemaker.

Le dernier match auquel Cena a participé était contre Austin Theory à Wrestlemania 39 pour le championnat des États-Unis de la WWE. Cependant, Cena a perdu le match et n’a plus été revu sur le ring.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Cena pourrait être opposé à la star de la lutte indienne, Jinder Mahal. Mais cela a été mis de côté une fois que la WWE a officiellement confirmé le match par équipe de Cena. Mahal avait été la tête d’affiche de l’événement précédent organisé en Inde où il avait affronté Triple H. Malgré la défaite, il avait été apprécié par Triple H et avait déclaré que l’Inde était entre de bonnes mains avec le « Maharajah des temps modernes », Jinder Mahal.

La foule indienne sera certainement ravie de voir Cena car il a toujours été suivi par un fan à son apogée. Cena lui-même avait tweeté son enthousiasme à l’idée de faire ses débuts en Inde.

La WWE a l’habitude d’organiser des événements en Inde, mais peu de fans s’en souviennent. Anciennement nommée WWF, la société a fait son tout premier show en Inde en 1996. Le show avait pour vedette le légendaire Bret « The Hitman » Hart et nous avons affronté Tatanka pour le championnat du monde des poids lourds de la WWF.

La société sera impatiente d’organiser un bon spectacle à Hyderabad, avec un énorme public de fans en Inde. Avec diverses stars comme John Cena, Seth Rollins, Rhea Ripley et d’autres, les fans vont assister à un sacré spectacle, c’est le moins qu’on puisse dire.