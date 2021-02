Spectacle de l’Etna, une maison victorienne relocalisée à San Francisco, nouvelles photos de Mars | En images

Cette semaine, le volcan le plus actif d’Europe, l’Etna, a présenté un spectacle spectaculaire, une maison victorienne de 139 ans a été déplacée dans les rues de San Francisco et la NASA a publié de nouvelles photos et vidéos prises par leur rover Perseverance sur Mars.

Ces histoires et d’autres de la semaine ont été capturées par des photographes du monde entier.

Une rivière ardente de lave rougeoyante coule sur le côté nord-est du volcan Mt Etna englouti de cendres et de fumée près de Milo, en Sicile. 24 février 2021 Salvatore Allegra / AP

Des travailleurs passent devant une maison victorienne alors qu’un camion la tire à San Francisco, aux États-Unis. 21 février 2021 Noah Berger / AP

Photo du rover Perseverance Mars 2020 de la NASA du cratère Jezero prise après avoir atterri sur la planète rouge. 21 février 2021 NASA / JPL-Caltech via AFP

Les gens se rassemblent et s’assoient en face de la Basilique du Sacré Coeur au sommet de la butte Montmartre au beau temps à Paris, France. 21 février 2021 Anne-Christine Poujoulat / AFP

Un homme jette un bouquet de fleurs lors d’une manifestation condamnant l’arrestation du chanteur de rap Pablo Hasel à Barcelone, Espagne. 22 février 2021 Emilio Morenatti / AP Photo

Le Premier ministre britannique Boris Johnson participe à un cours en ligne, lors d’une visite à la Sedgehill School de Lewisham, dans le sud-est de Londres. 23 février 2021 Jack Hill / AP

Le président français Emmanuel Macron visite une ferme lors d’un voyage officiel en Bourgogne axé sur les questions agricoles. 23 février 2021 Ludovic Marin / AFP

Les gens regardent une diffusion en direct de la cérémonie pour marquer «les réalisations de la Chine en matière d’éradication de la pauvreté» dans un village de Liuzhou, dans la province du Guangxi. 25 février 2021 STR / AFP

Des voitures font la queue dans un parking de NRG Park alors que les gens attendent de recevoir un vaccin COVID-19 sur un site soutenu par le gouvernement fédéral à Houston, au Texas. 24 février 2021 Mark Mulligan / Houston Chronicle via AP

Une femme attend son tour pour se faire vacciner contre le COVID-19 à Buenos Aires, en Argentine, alors que la ville commence la vaccination des personnes de plus de 80 ans. 22 février 2021 Natacha Pisarenko / AP Photo

Un ourson polaire nommé Kara, né en novembre dernier, fait ses premiers pas dehors dans le parc zoologique et botanique de Mulhouse, en France. 25 février 2021 Sébastien Bozon / AFP

Les grues migratrices affluent dans la zone de conservation du lac Hula, au nord de la mer de Galilée, dans le nord d’Israël – l’un des arrêts en route vers l’Afrique. 24 février 2021 Oded Balilty / AP Photo

