Spectacle de lancement en direct de WWE Crown Jewel 2024

de la WWE Joyau de la couronne L’événement de lancement aura lieu aujourd’hui (vendredi 1er novembre) en direct à 13 h HE à Riyad, en Arabie Saoudite.

À un moment donné, la WWE a appelé ces rassemblements d’encouragement en direct pré-premium des « conférences de presse », mais parce qu’ils ne l’étaient pas – et parce qu’ils les organisent maintenant après les PLE dans le cadre du Post Show) – ce sont maintenant des Kickoffs. Dans la « Nouvelle ère » de la WWE, le programme d’avant-spectacle qui était autrefois un coup d’envoi est désormais un compte à rebours. Cela se déroulera comme d’habitude demain avant le grand show, comme d’habitude. Nous nous y habituerons tous un jour.

Le directeur de la création, Paul « Triple H » Levesque, est indiqué comme l’hôte du coup d’envoi d’aujourd’hui. Il sera rejoint par les quatre Superstars qui participeront aux deux matchs de championnat Crown Jewel de demain : le champion de la WWE Cody Rhodes, le champion du monde des poids lourds Gunther, la tenante du titre féminin de la WWE Nia Jax et la championne du monde féminine Liv Morgan.

Voici un rappel sur l’ensemble Joyau de la couronne carte, qui sera diffusée à 13 h HE demain sur Paon:

• Le champion de la WWE Cody Rhodes contre le champion du monde des poids lourds de la WWE Gunther pour le championnat Crown Jewel.

• La championne féminine de la WWE Nia Jax contre la championne du monde féminine de la WWE Liv Morgan pour le championnat Crown Jewel.

• Roman Reigns et les Usos contre la lignée de Solo Sikoa

• Randy Orton contre Kevin Owens

• Seth Freakin’ Rollins contre Big Bronson Reed

• LA Knight (c) Carmelo Hayes contre Andrade pour le titre américain

• Bianca Belair et Jade Cargill (c) contre Lash Legend et Jakara Jackson contre Chelsea Green et Piper Niven contre Damage CTRL (IYO SKY et Kairi Sane) pour le championnat par équipe féminine de la WWE