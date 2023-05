Spectacle burlesque pétillant à venir au Centre d’Art de Vernon

Un spectacle de dragsters australien rugit à Vernon en juin.

Le spectacle Dirty Laundry de Briefs Factory sera au Vernon and District Performing Arts Center (VDPAC) le samedi 3 juin.

Le collectif créatif australien Briefs Factory est un groupe qui fabrique, cultive et présente des performances évocatrices, irrévérencieuses et physiques. Inspiré par le cirque, le drag, la danse, le burlesque, la musique et la comédie, Briefs Factory se consacre au développement et à la tournée de sa marque à travers le monde.

Dirty Laundry est dirigé par Fez Faanana, alias Shivanana. Les inadaptés de Briefs offrent une nuit de talents de cirque étonnants, de comédie et de sens du spectacle. Chaque artiste mène son propre numéro de signature, d’une routine burlesque pétillante à un numéro de danse aérienne follement athlétique.

« Ce sera une soirée inoubliable », a déclaré la directrice artistique Erin Kennedy. « Attendez-vous à une énergie intense, à des cascades vertigineuses et à des rires hurlants, ce spectacle est une fête du début à la fin. »

Le théâtre du Performing Arts Center sera transformé pour l’événement avec une passerelle projetée dans le public. Les serveurs de VDPAC mélangeront également des cocktails sans alcool et des cocktails avec des libations locales de la distillerie artisanale Okanagan Spirits.

Achetez vos billets sur ticketseller.ca. Il est de 55 $ pour les adultes, 52 $ pour les personnes âgées et 50 $ pour les étudiants. Le spectacle commence à 19h30

