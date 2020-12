Qualcomm est le maître mot en ce qui concerne les processeurs alimentant les derniers et les meilleurs téléphones Android, et les attentes pour sa prochaine puce phare, le Snapdragon 888, sont élevées.

Annoncé aujourd’hui lors du Snapdragon Tech Summit annuel de la société, le Snapdragon 888 – et non le 875, comme prévu précédemment – est le nouveau silicium haut de gamme de la société, avec des améliorations de l’IA et des performances graphiques qui devraient conduire les plus grands et meilleurs téléphones de 2021.

La plupart des téléphones Android (ainsi que quelques autres produits, comme l’Oculus Quest 2) s’appuient sur les SoC (système sur puces) du fabricant américain de puces Qualcomm pour tout couvrir, de la puissance de calcul brute à l’imagerie dédiée et aux processeurs graphiques haute fidélité. le jeu. Il existe d’autres prétendants sur le marché, notamment Samsung et MediaTek, mais dans l’espace Android, Qualcomm règne en maître.

Cela s’explique en partie par le fait que la société offre une multitude d’options aux fabricants de mobiles, allant de l’entrée de gamme au produit phare, complétant la gamme de smartphones qu’ils sont finalement conçus pour alimenter. Au sommet se trouvent les puces Snapdragon 800 de la société, le nouveau 888 remplaçant le Snapdragon 865 et l’actualisation de mi-cycle Snapdragon 865+.

Quelles sont les spécifications du Snapdragon 888?

Le premier jour du Snapdragon Summit, Qualcomm n’a pour l’instant annoncé que le nom et quelques détails clés sur le Snapdragon 888, et nous devrons attendre la plongée technique du 2 décembre pour en savoir plus.

Voici les spécifications que Qualcomm a confirmées:

Utilise le modem 5nm Snapdragon X60 5G

Le nouveau moteur AI et le processeur Hexagon ML offrent 26 TOPS – contre 15 dans le 865

La mise à niveau la plus importante du GPU Adreno à ce jour

Le nouveau FAI offre jusqu’à 2,7 gigapixels par seconde, une amélioration de 35% de la photographie informatique

Quels téléphones Snapdragon 888 sont en route?

Xiaomi avait déjà confirmé que les prochains téléphones phares de la société seraient parmi les premiers à présenter le nouveau Snapdragon.Il n’est donc pas surprenant que le fondateur d’aujourd’hui Lei Jun ait confirmé que la prochaine série Mi 11 utilisera le Snapdragon 888.

Xiaomi est la seule entreprise à ce jour à nommer un combiné spécifique qui utilisera le 888, mais Qualcomm dit que des appareils sont en route depuis Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo et ZTE.

Sur la base de ces noms, il y a fort à parier que nous pouvons nous attendre à voir le Snapdragon 888 dans l’Oppo Find X3 et OnePlus 9, bien que des combinés spécifiques soient plus difficiles à prédire pour certains des autres fabricants – mais il y a fort à parier que la plupart des nouveaux les téléphones phares utiliseront la puce.







Il n’y a aucune mention de Samsung, mais nous serions surpris de ne pas voir le Snapdragon 888 dans ses smartphones Galaxy S21 / S30, mais pas sur tous les marchés – l’Europe, la Corée et l’Australie reçoivent généralement des téléphones Galaxy S et Note alimenté par les propres puces Exynos de Samsung, tandis que les États-Unis obtiennent des modèles Snapdragon.

Il est également curieux de voir LG sur la liste, car il y avait eu des spéculations selon lesquelles il ignorerait la puce phare et se concentrerait plutôt sur le dernier processeur de la série 700, poursuivant la tendance initiée avec LG Velvet et LG Wing de cette année, deux téléphones haut de gamme. avec des processeurs milieu de gamme (certes haut de gamme).

Existe-t-il des benchmarks de performance Snapdragon 888?

En attendant les repères officiels de Qualcomm, nous avons encore de nombreuses anciennes fuites entre la période précédant l’annonce du 888 – à l’époque où nous pensions tous qu’il s’appellerait le Snapdragon 875.

Les rapports de Business Korea et Hankyung suggèrent que c’est Samsung qui se charge exclusivement de la production du 888. Les deux sites indiquent que le 888 tire parti d’un nouveau processus 5 nm plus efficace (semblable à la dernière puce A14 Bionic d’Apple, trouvée dans la série iPhone 12 de cette année. ) et étant l’un des premiers chipsets à utiliser le nouveau cœur de processeur X1 d’ARM.

Cela est soutenu par un pronostiqueur Weibo affirmant avoir vu un prototype, affirmant que la puce aura un cœur Cortex-X1 fonctionnant à 2,84 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à 2,42 GHz et quatre Cortex-A55 écoénergétiques cadencés à 1,8 GHz. Ce sont en fait les mêmes vitesses d’horloge que le Snapdragon 865 (et donc le noyau principal est un peu plus lent que sur le 865+), mais les améliorations de l’architecture 5 nm devraient apporter des avantages en termes de performances au-delà de ces spécifications de base.

Le même responsable indique également que le 888 utilisera un nouveau GPU Adreno 660, ainsi que des améliorations du cache, de la bande passante mémoire et de la consommation d’énergie pour améliorer la durée de vie de la batterie.







Avec l’implication de Samsung, on pense que le développement du 888 informe directement le développement des prochains chipsets de marque propre de la société, les Exynos 1080 et Exynos 2100.

En fait, les scores préliminaires de l’analyse comparative du 888 (fonctionnant sur les premiers matériels Galaxy S21 / S30 et Mi 11, respectivement) ont été mentionnés sur le site coréen Clien, les scores Geekbench 5 simples et multicœurs du S21 / S30 atteignant 1159 et 4090, tandis que les scores du Mi 11 sont à 1102 et 4113.

Étonnamment, les scores Exynos tirés de la pré-version du matériel Galaxy S21 / S30 atterrissent en fait un peu plus haut que leurs équivalents Snapdragon 888, à 1302 et 4205 pour les tests monocœur et multicœur.

Pour référence, dans notre examen du Galaxy S20, le téléphone alimenté par Exynos 990 a obtenu un score de 2299 dans les tests multicœurs, tandis que le S20 FE alimenté par Snapdragon 865 a obtenu un score de 2934 dans le même test. Les deux scores mettent en évidence une augmentation notable des performances si l’on en croit les scores de Snapdragon 888 / Exynos 2100.

Les fuites de scores sur un autre outil de référence populaire, AnTuTu, suggèrent un saut de performance similaire. Le 888 – qui aurait pour nom de code «Lahaina» – a obtenu un phénoménal 847 868 selon une fuite. En revanche, le meilleur score Snapdragon 865 publié est d’environ 663000, et l’iPhone 12 n’en a géré que 565000.