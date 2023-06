Spécifications, rendus et surface de la boîte de vente au détail de Redmi 12

La sous-marque Xiaomi Redmi a dévoilé le Redmi 12C alimenté par Helio G85 en décembre dernier, et la société devrait bientôt présenter le Redmi 12 vanille. La marque chinoise n’a pas encore divulgué la date de lancement du Redmi 12, mais sa division portugaise a par erreur répertorié le smartphone sur son site officielrévélant ses spécifications, sa conception et son prix.

La liste a été retirée, mais grâce à l’utilisateur de Twitter @kacskrz et blog allemand WinFutureon sait ce que proposera le Redmi 12.

Le Redmi 12 embarquera un écran LCD FullHD + 90 Hz de 6,79 pouces avec un trou perforé au centre pour la caméra selfie 8MP. Et à l’arrière, il arborera une configuration à trois caméras comprenant des unités primaires 50MP, ultra larges 8MP et macro / profondeur 2MP.

Redmi 12 sur le site de Xiaomi Portugal

Le Redmi 12 sera alimenté par un SoC Helio G88 associé à 4 Go / 8 Go de RAM. Le stockage sera de 128 Go/256 Go, avec une option pour l’étendre jusqu’à 1 To via une carte microSD. Le smartphone aura une batterie de 5 000 mAh sous le capot, chargée via un port USB-C jusqu’à 18 W (au lieu de 33 W selon la rumeur).











Redmi 12

Le reste des points forts du Redmi 12 comprend un indice IP53, NFC, un IR Blaster et Bluetooth 5.3. Le smartphone 4G aura une épaisseur de 8,17 mm et pèsera 198,5 g.







Boîte de vente au détail de Redmi 12

Le Redmi 12 aura au moins trois options de couleur. Et tandis que WinFuture prétend qu’il sera au prix de 199 €, le site Web de Xiaomi Portugal a révélé qu’il coûtera 209,99 €. Nous pensons que 199 € sera le prix du modèle de base avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

