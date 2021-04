Realme se prépare à dévoiler le nouveau smartphone Q3 en Chine et, en fait, il vient de lancer sa campagne teaser il y a moins d’un jour, en se concentrant sur le succès du Q2 en termes de ventes.

De toute évidence, Realme espère que le Q3 pourrait surpasser son prédécesseur, et à cette fin, il contient des spécifications très intéressantes. Selon une nouvelle fuite en provenance de Chine, le Realme Q3 aurait le chipset Dimensity 1100 de MediaTek à la barre.

Realme Q2

De plus, il sera livré avec un écran de 120 Hz et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 50 W – bien que le chargeur dans la boîte puisse en fait être de 65 W.

Du point de vue du design, ce ne sera pas un énorme changement par rapport à ce que nous avons vu auparavant de la marque, avec une découpe perforée pour la caméra avant et un système de caméra arrière quad.

Le prix le plus intéressant ici est peut-être le prix supposé – le Realme Q3 commencerait à seulement 2000 CNY, ce qui se traduit actuellement par environ 306 $ ou 256 €. C’est tout ce que nous savons pour l’instant sur ce modèle, attendez et nous vous apporterons plus d’informations au fur et à mesure que nous les aurons.

La source (en chinois) | Passant par