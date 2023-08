Spécifications, prix et surface de rendu de Redmi Pad SE

Xiaomi a lancé le Redmi Pad en tant que première tablette de la gamme Redmi en octobre dernier, qui sera bientôt rejoint par un modèle SE. Xiaomi n’a encore rien divulgué sur le Redmi Pad SE, mais la dernière fuite laisse peu de place à l’imagination puisqu’elle révèle les spécifications, le prix et le design de la tablette.

Les images divulguées montrent le Redmi Pad SE en trois couleurs – gris, vert et violet. La tablette est construite autour d’un écran LCD FullHD+ de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité maximale de 400 nits et une densité de pixels de 207 ppp. Elle est équipée de deux caméras : une unité 5MP f/2.2 à l’avant et une unité 8MP f/2.0 à l’arrière. L’ardoise prendra en charge la fonction FocusFrame qui suit automatiquement les sujets pendant les appels vidéo et les maintient centrés.

















Redmi Pad SE

Le Redmi Pad SE aura le SoC Snapdragon 680 sous le capot avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il exécutera MIUI pour Pad basé sur Android 13 prêt à l’emploi et embarquera une batterie de 8 000 mAh qui s’alimentera via un port USB-C jusqu’à 10 W et offrira jusqu’à 21 heures de lecture vidéo ininterrompue et 12 heures de jeu continu. .

La source affirme que le Pad SE aura une conception monocoque en métal et pèsera 478 g. Il aura une épaisseur de 7,36 mm et sera livré avec une prise casque de 3,5 mm. La tablette aura également une connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5.0 mais pas de support LTE et de scanner d’empreintes digitales, ce qui n’est guère surprenant puisque le modèle vanille n’en avait pas non plus. Cependant, le Pad SE sera compatible avec le Redmi Stylus for Pad. Les rendus confirment également la présence de quatre haut-parleurs, de la prise en charge de Dolby Atmos et d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension du stockage.











Options de couleur de Redmi Pad SE

Le prix du Redmi Pad SE sera d’environ 190 € en Europe, ce qui devrait être inférieur au prix européen du Redmi Pad de 279 € pour le modèle de base avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage à bord.

