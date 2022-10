Spécifications et surface d’image de Motorola Maui

Motorola lancera le nouveau Moto E32 en Inde le 7 octobre avec le SoC Helio G37 à la barre, mais la société lancera au moins un autre smartphone alimenté par Helio G37 d’ici la fin de cette année, qui porte le nom de code Maui et est apparu dans un rendu qui fuit.

Le Motorola Maui est construit autour d’un écran perforé centré, et à l’arrière se trouve une configuration à trois caméras et le logo Batwing de Motorola, qui pourrait également servir de lecteur d’empreintes digitales.

Le cadre droit du smartphone a le bouton d’alimentation et la bascule du volume, tandis que le cadre gauche peut avoir la fente pour carte SIM. Le port USB sera probablement placé en bas, mais nous n’avons pas de confirmation quant à savoir s’il s’agit d’un port USB-C ou d’un port microUSB.

La source affirme que Motorola Maui aura 3 Go de RAM à bord et que son écran aura une résolution HD+. La caméra selfie utilisera un capteur 5MP, et la configuration de la triple caméra à l’arrière sera dirigée par une caméra 16MP (f/2.2 H1634B) rejointe par deux unités 2MP (f/2.4 OV02B10-A25H-001A et f/2.4 GC02M1- C24YA).

Plus de détails sur le Motorola Maui apparaîtront probablement à mesure que nous nous rapprochons de son lancement.

La source