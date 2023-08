Spécifications et fuite de prix du Motorola Edge 40 Neo en ligne

Motorola a actuellement deux appareils dans sa famille Edge 40 – le vanille Edge 40 et le Edge 40 Pro. Maintenant, il semble qu’un troisième membre rejoindra leurs rangs, se plaçant sans doute juste en dessous du modèle vanille en termes de spécifications matérielles.

Spécifications du Motorola Edge 40 Neo. 📱 Écran pOLED FHD+ de 6,55 pouces

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

🔳 MediaTek Dimension 1050

🍭 Android 13

📸 50MP + 13MP arrière

📷 Caméra frontale 32MP

🔋 Batterie 5000mAh

🌧️ IP68

12 Go + 256 Go Prix ​​399 € (environ 36 350 ₹)#Moto #Motorola pic.twitter.com/d2OW8mVC0A — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 10 août 2023

Selon une fuite en ligne, le téléphone aura un écran pOLED de 6,55 pouces à 144 Hz à l’intérieur d’un corps avec un indice de protection IP68. L’Edge 40 Neo sera alimenté par une batterie lourde de 5 000 mAh et un chipset Dimensity 1050 quelque peu doux. Curieusement, cette puce sera associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone devrait démarrer Android 13 hors de la boîte.

Dans le département de la caméra, l’Edge 40 Neo semble basculer un tireur principal de 50MP avec une caméra arrière supplémentaire de 13MP, très probablement un ultra large. Sur le devant se trouve un selfie 32MP.

La fuite présente même un prix présumé pour le Motorola Edge 40 Neo – 399 €. Nous vous tiendrons au courant si d’autres informations deviennent disponibles.

