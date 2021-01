vivo a présenté le Y31 avec un écran HD de 4,7 pouces, de grandes lunettes et une seule caméra arrière en septembre 2015, et la société le suivra bientôt avec une nouvelle version, dont des affiches ont fait surface révélant son design et ses spécifications.

Le nouveau vivo Y31 contient un écran à encoche FullHD + entouré de cadres plus minces. À l’arrière, il dispose d’une triple caméra avec le tireur principal utilisant un capteur 48MP.

Le nouveau Y31 dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et sera livré avec une batterie de 5000 mAh pouvant être chargée jusqu’à 18 W. Le smartphone sera disponible en au moins deux couleurs et disposera de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage à bord. Bien qu’il puisse y avoir d’autres options de mémoire qui doivent encore être confirmées.







Vivo Y31 affiches

Les affiches ne nous disent rien sur le processeur qui alimentera le nouveau vivo Y31, mais on dit qu’il y a un SoC Snapdragon 662 sous le capot.

Le nouveau vivo Y31 devrait être lancé à tout moment en Inde.

La source