Spécifications et caractéristiques de la Honda Civic Type R 2023 dévoilées

Cela fait un peu plus d’un mois que nous avons vu le 2023 Civic Type R, et mercredi, Honda a publié les détails officiels sur la voiture aux spécifications américaines qui sera mise en vente cet automne. Rien ici n’est particulièrement surprenant, mais honnêtement, ça va. La Civic Type R de dernière génération était une explosion, donc je suis heureux que Honda ait respecté le vieil adage “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas” lors de la création de celui-ci.

La nouvelle berline Type R s’appuie sur la conception épurée de la Civic de 11e génération, et l’aspect général est plus mature. Bien sûr, l’énorme aile et les ailes plus larges sont toujours là, mais le nouveau Type R ressemble beaucoup moins à un personnage d’anime routier qu’auparavant. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est une voiture qui semble avoir été conçue pour les adultes.

Honda



Honda a élargi les voies avant et arrière du Type R de 1 pouce et 0,75 pouce, respectivement, et le modèle 2023 roule sur des roues de 19 pouces avec des pneus d’été Michelin Pilot Sport 4S 265/30. Fait intéressant, l’ancien CTR roulait sur des roues de 20 pouces avec des pneus plus étroits de 245 sections, de sorte que la nouvelle configuration devrait aider à l’adhérence globale, malgré les roues de plus petit diamètre. Les freins avant ventilés de 13,8 pouces et les freins arrière de 12 pouces sont de série, tout comme les étriers avant en aluminium Brembo à 4 pistons. La nouvelle Civic Type R dispose également d’amortisseurs adaptatifs comme son prédécesseur.

Sous le capot du Type R, vous trouverez le même moteur I4 turbocompressé de 2,0 litres qu’auparavant. La puissance augmente légèrement pour 2023, avec 315 chevaux délivrés à 6 500 tr/min et 310 livres-pied de couple disponibles entre 2 600 et 4 000 tr/min. Ce ne sont que des gains de 9 ch et 15 lb-pi, alors ne vous attendez pas à une augmentation notable des performances, mais j’ai toujours aimé le moteur K20C1 percutant du Type R, donc je ne me plains pas. (Assurez-vous de consultez notre comparaison de spécifications pour voir comment la Civic Type R se compare à ses rivales.)

Une boîte manuelle à six vitesses est la seule transmission proposée, et elle dispose de l’excellente technologie de correspondance de régime automatique de Honda – quelque chose que j’aime personnellement, mais qui peut également être désactivé si vous insistez. Honda affirme que le levier de vitesses est plus rigide et que le modèle de grille de changement de vitesse a été optimisé pour des changements de vitesse “hyper-précis”. Le CTR continue d’utiliser la traction avant, et un différentiel à glissement limité standard aide à mettre la puissance du moteur sur la chaussée.

Honda



Honda n’offrira la Civic Type R que dans un sens : entièrement chargé. L’écran central de 9 pouces exécute le même système d’infodivertissement que les autres Civic, avec sans fil Apple Car Play et Android Auto, et il y a aussi un groupe de jauges numériques de 10,2 pouces. Vous ne pouvez obtenir qu’un schéma intérieur rouge et noir avec des sièges spécifiques au Type R, et Honda conserve la même palette de couleurs du Type R, avec Rallye Red et Crystal Black comme couleurs standard et Championship White, Sonic Grey et Boost Blue. offert en supplément.

Contrairement à de nombreuses voitures de performance, Honda équipe la Civic Type R de sa gamme complète de technologies d’assistance à la conduite. L’avertissement de collision avant, l’avertissement de sortie de voie, le freinage d’urgence automatique, l’assistance au maintien de voie, la surveillance des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif sont tous de série. Vous trouverez également des phares et des feux arrière à DEL.

Honda ne publiera pas d’informations sur les prix avant la date de mise en vente de la Civic Type R, mais un PDSF de départ d’environ 40 000 $ est une valeur sûre. (Le CTR 2021 coûte 38 910 $, destination comprise.) Tout ce qu’il reste à faire à ce stade est de conduire la nouvelle trappe chaude de Honda, et si elle ressemble à l’ancienne, nous avons beaucoup à attendre.