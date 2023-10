Nous avons déjà vu le Realme GT5 Pro (RMX3888) répertorié sur l’autorité chinoise de certification des télécommunications TENAA et cette liste est maintenant complétée par certaines de ses spécifications clés.









Spécifications du Realme GT5 Pro sur TENAA

Le GT5 Pro apportera un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1264 x 2780 px, un scanner d’empreintes digitales intégré et une caméra frontale de 32 MP. L’appareil sera proposé en versions de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM. En ce qui concerne le chipset, la liste confirme un processeur à 8 cœurs avec une fréquence de base de 3,3 GHz, ce qui correspond au Snapdragon 8 Gen 3 récemment annoncé de Qualcomm.











Realme GT5 Pro

L’arrière abritera une caméra principale de 50MP qui serait un tout nouveau Sony IMX966 avec une taille de 1/1,4″ et elle sera rejointe par un module téléobjectif de 50MP qui offrira un zoom optique 2,7x et un objectif ultra-large de 8MP.

Les dimensions indiquées du Realme GT5 Pro sont de 161,6 x 75,1 x 9,2 mm et il pèse 220 grammes. Le téléphone démarre Android 14 et dispose d’une batterie de 5 260 mAh, bien qu’il n’y ait aucun détail sur les vitesses de charge pour le moment.

Source (en chinois)