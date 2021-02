Spécifications du Realme Buds Air 2 confirmées: 25 dB ANC, batterie de 25 heures, mode de faible latence

Realme fait beaucoup de bruit pour le lancement le 24 février de son casque Buds Air 2 TWS. Ils seront réglés par les DJ électroniques The Chainsmokers et promettent la meilleure annulation active du bruit (ANC). Voici un aperçu du casque sur la page de l’événement.







Realme Buds Air 2: mode ANC 25 dB et faible latence 88 ms • Autonomie de la batterie de 25 heures et haut-parleurs de 10 mm

L’ANC est évalué à 25 dB, contre 35 dB pour le Realme Buds Air Pro. Bien sûr, le prix des Pro est de 5000 INR / 90 € et l’Air 2 sera plus abordable (le prix réel sera annoncé lors de l’événement). Le casque Air d’origine coûtait environ la moitié de celui-ci (50 €).

Ceux-ci auront un mode de jeu qui promet de réduire la latence à 88 ms. C’est en fait légèrement meilleur que le modèle Pro, qui annonce 94 ms.

La durée de vie de la batterie est également légèrement meilleure, le Realme Buds Air 2 devrait durer 22,5 heures avec ANC activé (contre 20 heures pour le Pro). Avec l’annulation désactivée, vous regardez environ 25 heures de lecture. Une charge complète nécessitera 2 heures, mais une recharge rapide de 10 minutes suffit pour 2 heures de temps de jeu.

Les bourgeons auront des haut-parleurs de 10 mm avec un revêtement en carbone DLC sur le diaphragme. Par rapport aux diaphragmes traditionnels, Realme affirme que le DLC améliore la réponse en fréquence pour un son plus net et des basses plus profondes (et aide le casque à durer plus longtemps au démarrage).

L’événement de lancement est prévu mercredi la semaine prochaine à 12h30.

La source