Spécifications du Pixel 6 révélées : écran, processeur, batterie

Google va enregistrer de nombreux détails de sa gamme Pixel 6 jusqu’à ce qu’ils se rapprochent du lancement dans quelques mois, mais avec les premières allumettes d’aujourd’hui, nous pouvons commencer à dresser une petite liste de spécifications confirmées. Nous connaissons les tailles d’affichage et les taux de rafraîchissement pour le Pixel 6 et Pixel 6 Pro, à quoi s’attendre pour la durée de vie de la batterie, la composition de l’appareil photo et, bien sûr, le nouveau processeur.

Encore une fois, les détails fins et la liste complète des spécifications du Pixel 6 ne sont pas là aujourd’hui, mais nous savons ce qui suit de Google. La gamme Pixel 6 exécutera la puce Google Tensor, le premier SoC sur mesure de Google pour les téléphones. La configuration de l’appareil photo comprend des objectifs larges et ultra-larges sur les deux téléphones, et le Pixel 6 Pro recevra un troisième objectif zoom 4x.

Grâce aux informations complémentaires fournies à Le bord, nous avons également appris que le Pixel 6 sera doté d’un écran plat Full HD de 6,4 « + (1080p) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Pixel 6 Pro aura un écran QHD de 6,7 » légèrement incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La durée de vie de la batterie devrait durer « toute la journée » et vous débloquerez à l’aide d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. C’est une première pour Google. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devraient également différer en termes de mémoire (RAM), bien que nous ne soyons pas sûrs que l’on puisse en dire autant du stockage.

Ce que nous ne savons pas, c’est la capacité de la batterie, la vitesse de charge et la situation technologique, les configurations de RAM et de stockage, la composition détaillée des caméras, la configuration des haut-parleurs, la taille et le poids. Au fur et à mesure que nous les apprendrons officiellement, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.